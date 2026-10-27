Заради руската заплаха: Германия попълва арсенала си с украински крилати ракети

Германия се готви да закупи крилати ракети, разработени в Украйна, за своите въоръжени сили. По този начин Берлин се опитва да се ориентира към по-евтин източник на огнева мощ с голям обсег, като същевременно се стреми да засили капацитета си за възпиране срещу Русия. Очаква се споразумение, обхващащо първоначалната партида ракети „Барс“, до няколко седмици, съобщи „Файненшъл таймс“, позовавайки се на запознати с подготовката на сделката.

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Изпитанията на Бундесвера ще започнат в началото на следващата година, като е възможна поръчка за няколкостотин оръжия в зависимост от резултатите. Придобиването би било първата известна покупка на разработено в Украйна оръжие за германската армия.

Украинска технология, немско производство

„Барс“, чието име означава „снежен леопард“ на украински, използва реактивно задвижване и може да достигне цели на разстояние до 1000 км. Полезният му товар може да тежи до 105 кг, в зависимост от версията. Украинският президент Володимир Зеленски го определи сред оръжията, използвани срещу военни бази и енергийна инфраструктура в Русия.

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Германските власти класифицират „Барс“ като нискобюджетна крилата ракета, въпреки че понякога в Украйна тя е описвана като ракета за безпилотни летателни апарати. „Това е най-масово произвежданата евтина украинска крилата ракета“, каза Фабиан Хофман, старши изследовател в Норвежкия институт за изследвания в областта на отбраната.

Подробностите за партньорството остават строго пазени в тайна, но първата финансирана от Германия пратка достигна до Украйна през октомври. Предприятието се появи от инициативата на Зеленски „Изграждаме с Украйна“, стартирана миналата година с цел разширяване на производството на оръжия за Киев в чужбина, ограничаване на излагането на руски удари и споделяне на експертен опит.

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Достъпът до клиенти от НАТО беше дългосрочна цел. Очаква се производството да обслужва и Бундесвера.

Разширяване на ударния арсенал

Търсенето на далекобойни оръжия от Берлин е част от военното натрупване на стойност 780 милиарда евро за пет години, предизвикано от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и несигурността относно ангажиментите на САЩ за сигурност при президента Доналд Тръмп.

Германия постигна предварително споразумение за придобиване на ракетите Tomahawk на Raytheon, след като Тръмп отмени планираното разполагане на американски батальон, оборудван с оръжията, в Германия. Но производствените ограничения означават, че доставките са малко вероятни преди 2030-та година. Всеки Tomahawk струва между 4 и 6 милиона долара.

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Берлин също така се готви да закупи ограничен брой крилати ракети Anthem от американския стартъп Covenant. Според човек, запознат с подробностите, Anthem струва около една десета от цената на Tomahawk; а "Барс" е още по-евтин.