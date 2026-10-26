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Откриха мъртъв първия братовчед на принц Албер II

26 октомври 2026, 23:40 часа 618 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Откриха мъртъв първия братовчед на принц Албер II

Антоан дьо Маси, който беше първи братовчед на принц Албер II, почина на 29-годишна възраст, съобщиха от двореца в Монако. Той беше син на Кристиан дьо Маси и внук на принцеса Антоанета, по-голямата сестра на принц Рение III и леля на настоящия суверен.

„Техни Височества принц Албер II и принцеса Шарлен научиха с тъга за смъртта на Антоан дьо Маси, на 29 години, внук на принцеса Антоанета, по-голямата сестра на принц Рение III“, се казва в комюникето на двореца в понеделник.

Според Monaco-Matin тялото на Антоан е било намерено в неделя в градина зад Вила Заубер, близо до булевард „Дю Ларвото“. Това се е случило, след като той е пропуснал семеен обяд. Главният прокурор на Монако заяви пред изданието, че е започнало разследване за установяване на причината за смъртта. Един човек е бил арестуван в понеделник сутринта, след като полицията е прегледала записи от охранителни камери, той може да се счита за свидетел. За момента причината за смъртта не е установена.

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Монако принц Албер Принц Албер II
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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