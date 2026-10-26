Заразена с ебола жена е на лечение в Швейцария, мъжът й е в изолация

Жена, заразена с вируса ебола в Нигерия, и съпругът ѝ, който е швейцарски дипломат, са приети в две университетски болници в Швейцария. Двамата са транспортирани от африканската страна със специален медицински полет, съобщиха швейцарските власти.

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Жената е настанена в университетската болница в Женева. Съпругът ѝ, който е бил в контакт с нея и първоначално е бил смятан за възможно заразен, е изолиран в университетската болница в Цюрих. По информация на властите в Женева състоянието на двамата е стабилно. Те ще останат под карантина в съответствие със здравословното им състояние и действащите противоепидемични изисквания.

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По-рано правителството на Нигерия съобщи, че жената е отпътувала за Швейцария тази сутрин с медицински евакуационен полет, придружавана от съпруга си. Швейцарското правителство увери, че случаят не представлява опасност за общественото здраве в страната. Федералната служба за обществено здраве също потвърди, че няма риск за местното население.

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