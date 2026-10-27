"Това окуражава Путин": Сенатор от партията на Тръмп го предупреждава да не отстъпва пред Кремъл

Опитите на президента на САЩ Доналд Тръмп да постигне споразумение с Владимир Путин чрез отстъпки и намаляване на помощта за Украйна са обречени на провал, категоричен е републиканският сенатор Мич Макконъл, председател на подкомисията по отбрана на Сената, съобщава The Hill. По-конкретно, той критикува изявленията на Тръмп, че Русия надлежно спазва споразумението за прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура. Според сенатора, облекчаването на санкциите няма да спре агресията на Кремъл, а само ще убеди Кремъл в слабостта на Запада.

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„Това е фактически погрешно, стратегически наивно и морално некомпетентно. Неговата ласкателна сделка с Русия, възнаграждаваща агресора с облекчаване на санкциите, няма да убеди Путин да спре. Историята показва, че подобно поведение окуражава руския автократ, който го възприема като слабост“, категоричен е съпартиецът на Тръмп.

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Макконъл също така предупреди, че ограничаването на военната помощ за Украйна, споделянето на разузнавателна информация и достъпа до сателитни комуникации биха могли да помогнат на Русия да завладее бойното поле. „Заплахите за прекъсване на помощта за сигурност и разузнаване или достъпа до критични сателитни комуникационни системи няма да отслабят значително волята на Украйна да се защитава, но биха могли да позволят на Путин да постигне напредък на бойното поле, нещо – което досега не му се удава. Това би могло да удължи войната, а не да я съкрати“, подчерта сенаторът.

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Той отделно разкритикува споразуменията за внос на руско дизелово гориво в Съединените щати, намеквайки за факта, че средната цена на дизеловото гориво в САЩ все още надвишава 6 долара за галон. „След като ограниченото предлагане на дизелово гориво в Русия смени собственика си, това няма да допринесе особено за понижаване на цените на бензиностанциите“, каза Макконъл.

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Сенаторът също така отхвърли описанието на Путин като хуманист от специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф. „Ако президентът е сериозен в искането си да прекрати конфликта, той трябва да се обърне към мъдростта на американския народ, а не към наивни бизнесмени, които сякаш вярват, че дипломацията включва подлизурство пред противниците. Путин е човек с много способности, но не е хуманист“, подчерта той. Сенаторът отбеляза още, че Путин е съюзник на Китай и ще продължи да използва възможностите, за да отслаби Америка и Европа.

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Освен това, според сенатора, Съединените щати трябва до голяма степен да се поучат от иновациите на бойното поле, които Украйна прилага във войната с дронове. Той предупреди администрацията на Тръмп да не пренебрегва тези уроци.

Споразумението на Тръмп за руския дизел

Водещи демократи в САЩ, които биха могли да заемат влиятелни позиции през следващата година, настояват големите банки и пристанища да запазят всички документи, свързани с потенциален внос или други транзакции, включващи дизелово гориво от Русия. Новото искане показва, че се готви разследване, което ще се разпростре отвъд Белия дом и ще обхване корпоративното ръководство.

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Писмото е подписано от сенаторите Крис Кунс (демократ от Делавер), Елизабет Уорън (демократ от Масачузетс), Рон Уайдън (демократ от Орегон) и Шелдън Уайтхаус (демократ от Роуд Айлънд). Документът е подписан и от конгресмена Грег Мийкс (демократ от Ню Йорк), който е на път да председателства Комисията по външни отношения на Камарата на представителите, ако контролът в Камарата на представителите се промени.

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Сенаторът от Демократическата партия Ричард Блументал също обяви започването на разследване на обстоятелствата, при които Украйна е загубила критичен достъп до сателитната комуникационна система Starshield на Пентагона. Той подчерта, че този инцидент повдига належащи въпроси за това кой има техническите и правни правомощия да променя оперативните параметри на тези системи.