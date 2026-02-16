Трусовете в Ботев Пловдив не спират с напускането на Херо! Оставка на "Колежа"

Димитър Димитров вече официално не е старши треньор на Ботев Пловдив. Новината потвърдиха от "Колежа". Двете страни се разделят по взаимно съгласие. "Жълто-черните" съобщиха още, че Иван Цветанов подава оставка като спортен директор на представителния мъжки отбор. Той ще продължи своята дейност в структурата на клуба като директор на детско-юношеската школа, където ще съсредоточи усилията си върху развитието на младите таланти.

Иван Цветанов няма да е спортен директор на Ботев Пловдив

Опитният наставник Херо застана начело на "канарчетата" през ноември. Към него имаше големи очаквания заради богата му визитка, но от началото на 2026 година пловдивчани нямат победа в три мача. Отборът не е отбелязал гол и отпадна от градския си съперник Локомотив на четвъртфиналите в турнира за Купата на България. В неделя пък Ботев отстъпи с 0:3 от Левски в столицата. На "Герена" "канарчетата" изиграха един от най-слабите си мачове и закономерно загубиха, а Димитров заключи след мача, че явно това е нивото на тима към момента.

От ръководството на клуба изказаха благодарност към Димитър Димитров и му пожелаха бъдещи успехи. Предстои да стане ясно кой ще наследи Херо на треньорския пост, но още в следващия кръг тимът има много тежък мач срещу Лудогорец.

