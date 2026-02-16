Не се страхувам, но... не е безопасно: Лукашенко хем иска, хем не иска да ходи при Тръмп заради Съвета за мир (ВИДЕО)

Беларуският диктатор Александър Лукашенко твърди, че не се страхува да присъства на първото заседание на Съвета за мир на Доналд Тръмп, но няма да отиде, защото... не било безопасно. Най-дълго управлявалият диктатор в Европа обясни странната си логика с позоваване на санкции и опасения за сигурността. Според него, ако искали да го видят там, трябвало да гарантират безопасно пристигане и заминаване.

Срещата на върха ще се проведе на 19 февруари във Вашингтон, като от Кремъл също заявиха, че няма планирана визита на руски официални лица.

"Пълна глупост"

Лукашенко отхвърли предположенията, че се „страхува“, наричайки ги „пълна глупост“ и твърдейки, че никога не се е страхувал от никого. "Вижте, това не е въпрос, на който трябва да отговаря Лукашенко. Това е пълна глупост - че някой ще хване Лукашенко там и няма да му позволи да се прибере у дома. Не мога да си представя, че това би се случило на някой друг президент, нито на мен. Така че няма какво повече да дискутираме".

🤡 Lukashenko Says He’s Not Afraid to Attend the «Peace Council» — But Won’t Go Because It’s «Unsafe»



He explained his refusal by citing sanctions and security concerns. According to him, if they «wanted to see» him, they should have guaranteed a safe arrival and departure.



He… pic.twitter.com/oR8H9ZdxT7 — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2026

„Много се надявам, че бъдещите събития ще се състоят — и ние определено ще участваме в този съвет на президентско ниво. Определено ще участваме. Може би не във Вашингтон, а някъде в Европа или Близкия изток. Може би в Израел. По-близо до нас — в Турция — може да се проведат по-нататъшни сесии на този съвет", заяви Лукашенко, цитиран от беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

