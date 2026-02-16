Карлос Насар е в призовата тройка на анкетата "Спортист на Балканите" за 2025 година!

Звездата на световните щанги Карлос Насар е в топ 3 на 52-рото издание на анкетата на БТА "Спортист на Балканите" за 2025 година. Румънският плувец Давид Попович е победител в допитването. Второто място остана за сръбския баскетболист Никола Йокич (Сърбия). Родният волейболен ас Александър Николов се нареди девети с 23 точки. Той беше най-добър реализатор на Световното първенство, на което страната ни стигна до сребърните медали.

Попович, който стана световен шампион на 100 и 200 метра свободен стил, получи 70 точки и заслужи наградата за втори път след 2022 година. На второ място с 46 точки се нареди Йокич, който направи нов силен сезон в Националната баскетболна асоциация с екипа на Денвър, подобрявайки няколко рекорда в лигата. Българският състезател по вдигане на тежести Насар получи 41 точки, след като за поредна година направи отличен сезон. Той спечели световната титла в категория до 94 килограма със световен рекорд в изтласкването, както и европейската титла при 96-килограмоните със световни рекорди в изтласкването и в двубоя.

В традиционното допитване участваха националните агенции на страните от региона - БТА (България), АНА-МПА (Гърция), АДЖЕРПРЕС (Румъния), Анадолска Агенция (Турция), ТАНЮГ (Сърбия), МИНА (Черна гора), МИА (Република Северна Македония), ХИНА (Хърватия), ФЕНА (Босна и Херцеговина), КНА (Кипър), АТА (Албания) и КосоваПрес (Косово).

На церемония в Националния пресклуб на БТА присъстваха генералният директор на агенцията Кирил Вълчев, заместник-министърът на спорта Петър Младенов, председателят на Комисията по въпросите на младежта и спорта мв Наропдното събрание Габриел Вълков, генералния директор на Анадолска Агенция Сердар Карагьоз, посланикът на Република Румъния в България Нейно Превъзходителство Бръндуша Йоана Предеску, посланникът на Република Гърция в България Алексиос Мариос Либеропулос и други.

Общо 47 спортисти получиха гласове в анкетата през тази година, като от българите извън топ 10 останаха баскетболистът Александър Везенков, който раздели 11-ото място с 20 точки, състезателката по художествена гимнастика с общо девет медала от Световното и от Европейското първенство Стилияна Николова и европейският шампион в зала на скок дължина Божидар Саръбоюков, които разделиха 20-ата позиция с по 12 точки, европейският шампион по вдигане на тежести в категория до 55 килограма Ангел Русев, който раздели 26-ото място с 8 точки и световният шампион по сноуборд Тервел Замфиров, който се нареди 33-и с 6 точки.

Крайно класиране в анкетата на БТА "Спортист на Балканите" за 2025 година:

1. Давид Попович (Румъния) - плуване - 70 точки

2. Никола Йокич (Сърбия) - баскетбол - 46

3. Карлос Насар (България) - вдигане на тежести - 41

4. Янис Адетокунбо (Гърция) – баскетбол - 39

5. Зринка Лютич (Хърватия) – алпийски ски - 35

6. Емануил Каралис (Гърция) – лека атлетика - 33

7. Алперен Шенгюн (Турция) – баскетбол - 30

8. Дистрия Красничи (Косово) – джудо - 24

9. Александър Николов (България) – волейбол - 23

10. Стефанос Дускос (Гърция) – гребане - 22

