78-годишен испанец, отвлечен от руски военни, четвърта година е в неизвестност

Почти четири години след отвличането си от руските сили по време на окупацията на Херсон 78-годишният испански гражданин Мариано Гарсия Калатаюд продължава да е в неизвестност, а близките му все още се опитват да разкрият истината за съдбата му. "Ако Марио беше свободен и в добро здраве, щеше отдавна да се е свързал със семейството си или с испанското посолство", казва партньорката му Тетяна Марина. Тя, подобно на много жители на южния украински град, окупиран в продължение на осем месеца преди да бъде освободен от украинските войски през ноември 2022 г., сега живее далеч от Херсон, който е подложен на ежедневни руски атаки.

Гарсия Калатаюд, известен сред местните жители като "Супер Марио", е пенсиониран общински служител от автономната област Валенсия, който се премества да живее в Украйна през 2014 г. Мотивът му - да се отплати на страната за приютяването на хиляди испански деца по време на Гражданската война, съобщава испанската информационна агенция ЕФЕ.

Използвайки собствените си спестявания и дарения, той доставя хуманитарна помощ – лекарства, храна и дрехи, в райони в Източна Украйна, засегнати от руската агресия в Донбас през 2014 г. "Чувствам се зле, когато някой има нужда от помощ, а аз не мога да помогна" казва той пред местните медии в интервю от 2017 г.

Още: "Русия подготвя масиран удар": Предишния път, в който Зеленски го каза, стана страшно

"Всички в Херсон го познаваха и уважаваха", разказва Марина, описвайки го като общителен и харизматичен.

Когато руските сили нахлуват в Херсон от Крим през февруари 2022 г., хиляди протестират срещу окупацията. Игнорирайки молбите на Марина и семейството му в Испания да заминат, Гарсия Калатаюд се присъединява към демонстрациите, гордо размахвайки испанско знаме редом с украинското.

Това привлича вниманието на руските служби за сигурност, които скоро започват да отвличат протестиращите един по един. На 19 март 2022 г. испанецът изчезва, докато пазарува. Оттогава информацията за него е спорадична, главно от свидетелства на освободени задържани и редки официални отговори на десетки запитвания на адвокати.

В ареста

Още: Защо Русия премести изтребителите си Су-57 на китайската граница (СНИМКИ)

Журналистът Олег Батурин, за кратко държан в импровизиран затвор в Херсон, описва шумен испанец, който е викал на охраната и е тренирал ежедневно в тясната килия. "Първоначално руснаците го представили като пленен боец ​​и вероятно са се надявали да изтръгнат публично признание за пропаганда, но той не е от типа хора, които се предават лесно", казва Марина.

Гарсия Калатаюд скоро бил преместен в наказателна колония в Симферопол, Крим, където били държани стотици други цивилни пленници. Въз основа на разкази на няколко освободени пленници, Марина казва, че е бил измъчван с ток, бит с палки и хапан от куче пазач.

Задържаните са били недохранени и са се къпели само веднъж месечно със студена вода. Забранено му е било да седи през деня и е бил под постоянно наблюдение с камери, здравето му се е влошило и вероятно е получил инфаркт през 2022 г.

Марина подчертава, че през цялото това време Гарсия Калатаюд е бил държан без официални обвинения и в пълна изолация от семейството си и адвокатите.

Още: Елитен руски оператор на дронове избяга в Украйна и иска да се бие за нея: "Унищожиха живота ми" (ВИДЕО)

Украинските и испанските власти, както и адвокати и международни организации работят, за да го намерят, но руските служители не дават конкретни отговори. Марина е убедена, че Русия се страхува от последствията, ако бъде освободен. "За съжаление, светът сякаш е свикнал с нашата трагедия и обръща малко внимание на украинските разкази", казва тя.

"Ако оцелял като Марио се появи, за да говори пред испаноезичния свят за престъпленията, извършени от руснаците, това може да се превърне в много голям проблем за тях", добавя тя.

Заради репресии: Армения се опълчи на Русия по още една линия (ВИДЕО)