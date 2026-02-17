Барселона загуби каталунско дерби с обрат и сдаде върха на Реал Мадрид!

Оставката на Румен Радев:

17 февруари 2026, 0:04 часа
Барселона допусна поражение с 1:2 срещу Жирона в каталунско дерби от 24-тия кръг на Ла Лига. На “Монтиливи” “блаугранас” излязоха напред в резултата след час игра чрез Пау Кубарси, като преди това изтърваха куп положения, включително пропуск от дузпата на Ламин Ямал. В 62-рата минтуа Тома Льомар възстанови паритета. В заключителната фаза Фран Белтран осъществи пълния обрат. Така тимът на Ханзи Флик сдаде върха на Реал Мадрид, който е с 2 точки повече.

Срещата стартира във високо темпо. Още в шестата минута Ямал стреля в аут от изгодна позиция. Домакините също показаха, че нямат намерения да се защитават. В 17-ата минута Рафиня пропусна за каталунския колос. Ламин Ямал също изтърва сам срещу вратаря. В средата на полувремето и Феран Торес можеше да вкара, но не получи. В 41-вата минута централният защитник на Рейс осъществи страхотен рейд, но бе фаулиран на границата на наказателното поле.

120 секунди по-късно Рафиня уцели греда. В добавеното време на първата част Блинд фаулира Дани Олмо, а главният съдия посочи бялата точка. С изпълнението на дузпата се нагърби Ямал, който също нацели греда. Барса все пак материализира натиска си в 59-ата минута, когато Кубарси се разписа.

Не след дълго обаче Льомар наказа грешка на противниковата отбрана за 1:1. Попадението подейства като импулс на домакините. Рока изтърва на два пъти. Четвърт час преди да изтече редовното време отново той излезе очи в очи с Гарсия, но стражът на "лос кулес" се справи. Барса отвърна с натиск, който не доведе до гол. Белтран се превърна в големия герой за Жирона с попадение в 87-ата минута. До края гол на Левандовски бе отменен заради засада.

