Битката на дъното се завърза след последните от мачове от кръга в Първа лига (Резултати)

Септември София се наложи с 1:0 над Монтана в дерби на дъното в Първа лига. Столичани се измъкнаха от последното 16-о място и вече са 13-и с 18 точки. Тимът от Северозападна България заемат последната 16-а позиция с 15 пункта. Срещата беше първа и за завърналия се в редиците на "червено-сините" треньор Христо Арангелов, който през седмицата замени уволнения Славко Матич. Наставникът на Монтана Акис Вавалис пък във втори пореден мач претъпря поражение с 0:1.

Отложената битка на дъното в Първа лига

В миналия кръг неговите футболисти бяха победени от ЦСКА 1948. Срещата между борещите се за оцеляване трябваше да се играе в събота, но беше отложена с 48 часа заради наводнения терен на Националния стадион.

По-късно Ботев Враца завърши наравно 0:0 у дома срещу Добруджа в последен мач от 21-ия кръг на родния елит. След това равенство Добруджа е на 15-о място с 16 точки след победа над Септември и равенство през 2026 година. Ботев Враца е с 26 пункта на десета позиция в Първа лига.

Резултати от Първа лига

Септември София - Монтана - 1:0 (0:0)

Ботев Враца - Добруджа - 0:0

В неделя:

Локомотив Пловдив - Черно море - 1:1 (0:0)

Лудогорец - Берое - 2:1 (0:0)

Левски - Ботев Пловдив - 3:0 (1:0)

от събота:

ЦСКА 1948 - ЦСКА - 0:2 (0:1)

Арда Кърджали - Славия - 2:1 (1:1)

от петък:

Спартак Варна - Локомотив София - 2:2 (1:0)

