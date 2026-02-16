Спорт:

Обединение на български спортни федерации изпрати писмо до Йотова и Гюров със специално настояване

На редовно заседание на Управителния съвет на Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) бе обсъдено доброто представяне на българските спортисти на Зимните Олимпийски игри в Милано - Кортина 2026, както и предстоящия избор на служебен кабинет и в частност служебен министър на спорта. За целта е подготвено отворено писмо, което е на вниманието и на президента на Република България – г-жа Илияна Йотова и номинирания за служебен премиер г-н Андрей Гюров.

Oфициалната позиция на Управителния съвет на Асоциацията на българските спортни федерации

"Настояваме номинираният за служебен Министър на младежта и спорта да бъде личност от спортно семейство, да е запознат с проблемите в българския спорт и да има адекватна визия, както и воля за тяхното спешно решаване;

- АБСФ заявява готовност да подпомага неговата работа при решението на тези неотложни проблеми;

- Не искаме за пореден път спортът и културата да бъдат пренебрегвани при решавана на техните проблеми, защото те са една от най-големите радости и поводи за гордост на българския народ;

- Напомняме, че спортът е социален феномен, който може да реши много от социалните проблеми, с които всеки един от нас се сблъсква ежедневно и да обединява българската нация", пишат от Асоциацията.

Асоциацията на българските спортни федерации е сдружение на лицензирани спортни федерации с цел да представлява своите членове, да защитава правата и интересите им, и да подпомага развитието на тези спортни федерации. В състава и влизат по-голяма част от федерациите у нас.

