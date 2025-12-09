Анализатор: Путин може да продължи да воюва още от 12 до 18 месеца

Въпреки всички опити за посредничество, Русия продължава бруталната си агресивна война срещу Украйна, но известният експерт по Русия Александър Габуев е убеден, че времето работи срещу Владимир Путин. Според него, Москва все още има пари за 12 до 18 месеца война. След това хазната може да се изпразни, ако Западът затегне допълнително санкциите.

„Допълнителни санкции биха могли да съкратят този период“, каза Габуев в интервю за Handelsblatt. Освен Роснефт и Лукойл, в Русия има и по-малки производители на петрол и суровини, които все още не са санкционирани.

Габуев е бил журналист за руския бизнес всекидневник „Комерсант“ в продължение на много години; днес той ръководи Центъра „Карнеги Русия Евразия“ – мозъчен тръст, базиран в Берлин. Смята се за един от водещите експерти по руската външна политика. Попитан за мирните преговори с Украйна, той смята, че шансовете те да се случат в момента са практически нулеви, пише Bild.

„Въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп иска край на войната, той досега е оказал малък натиск върху Путин. Следователно руснаците смятат, че все още имат време и могат допълнително да забавят преговорите“, казва Габуев. Той припомня, че Путин не отстъпва от максималистичните си искания.

Според него, това означава, че, за да стане войната непосилна за Путин, ще трябва да се затегнат икономическите санкции и съществуващите наказателни мерки да се прилагат по-стриктно. Габуев дава пример: Китай, Индия и Обединените арабски емирства вече не трябва да могат да купуват руски петрол безнаказано или да заобикалят санкциите. „Това трябва да се случва ежедневно и много последователно. Досега това не се случва“, обяснява експертът.

Макар че това няма да увеличи натиска върху Путин толкова драстично, че Русия да се откаже през следващите три до шест месеца, според експерта, ако Украйна продължи да получава оръжия и финансова помощ едновременно, може да свали срока до под 18 месеца.

Друг експерт не е такъв оптимист

Военният експерт Карло Масала е по-малко оптимистичен, когато е попитан от BILD. „Изключително предпазлив съм по отношение на подобни прогнози, които споменават конкретни времеви рамки. Никой в ​​момента не може да каже със сигурност какви финансови и политически резерви Русия може или иска да мобилизира“, каза той. Карло Масала е политолог и експерт по отбрана. Той е професор по международна политика в университета на Бундесвера в Мюнхен, където ръководи програмата по разузнаване и сигурност.

Масала също така предупреждава да не се „правят прибързани заключения за предполагаем момент, в който Москва „ще остане без пари“. Много зависи от фактори, „които ние, отвън, можем само неадекватно да оценим“, казва той.

Въпреки че има повтарящи се съобщения за рязко нарастващ руски държавен дълг, изключително висока инфлация и недостиг на храна и гориво, те досега не са оказали влияние върху ситуацията в Украйна. Напротив, Габуев признава: „За съжаление, ситуацията за украинските въоръжени сили се влошава.“ Ето защо Путин е убеден, че времето е на негова страна.

