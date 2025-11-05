Войната в Украйна:

Анджелина Джоли отново в Украйна, посети Херсон (ВИДЕО)

05 ноември 2025, 18:44 часа 363 прочитания 0 коментара
Анджелина Джоли посети Херсон, съобщиха украинските медии. Съобщава се, че актрисата е пристигнала в Украйна в рамките на благотворителна програма за помощ. За това, че актрисата се намира в Херсон, потвърди и бившият депутат от Херсонския градски съвет Виталий Богданов. Той публикува снимка с нея, на която Джоли е облечена с бронирана жилетка.

Впоследствие се появиха и снимки и видео, което обяснява как бодигард на Джоли е бил прибран в украински военен комисариат, защото носел оръжие. Лично актрисата отишла с него да покаже, че той е неин охранител:

И още - Джоли е получила възпоменателна монета, с надпис "Херсон":

През 2022 г. Анджелина Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов. Тя посети настанени в болница деца, пострадали при атака над Краматорск.

От 2012 г. Анджелина Джоли е специален пратеник на Върховния комисариат на ООН за бежанците, като предприема десетки пътувания, за да посети лагери с бежанци от страни като Йемен, Буркина Фасо, Венецуела и много други.

Елин Димитров
