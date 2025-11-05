Анджелина Джоли отново в Украйна, посети Херсон (ВИДЕО)

Анджелина Джоли посети Херсон, съобщиха украинските медии. Съобщава се, че актрисата е пристигнала в Украйна в рамките на благотворителна програма за помощ. За това, че актрисата се намира в Херсон, потвърди и бившият депутат от Херсонския градски съвет Виталий Богданов. Той публикува снимка с нея, на която Джоли е облечена с бронирана жилетка.
Впоследствие се появиха и снимки и видео, което обяснява как бодигард на Джоли е бил прибран в украински военен комисариат, защото носел оръжие. Лично актрисата отишла с него да покаже, че той е неин охранител:
🔻 Did Angelina Jolie arrive in Kherson?— NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2025
Ukrainian channels report that the star was seen at one of the city’s medical facilities.
⚫ It is also reported that one of Jolie’s bodyguards was taken to a military enlistment office in the Mykolaiv region last night. Two SUVs were… pic.twitter.com/MWLoZum8jT
И още - Джоли е получила възпоменателна монета, с надпис "Херсон":
A video has appeared on social media showing Angelina Jolie in Kherson, a city constantly bombarded by Russian forces— NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2025
The head of the Kherson Regional Military Administration, Yaroslav Shanko, presented the Hollywood superstar with a unique commemorative coin titled “Kherson.”… https://t.co/MUljSZgEXt pic.twitter.com/N5uHQpABVr
През 2022 г. Анджелина Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов. Тя посети настанени в болница деца, пострадали при атака над Краматорск.
От 2012 г. Анджелина Джоли е специален пратеник на Върховния комисариат на ООН за бежанците, като предприема десетки пътувания, за да посети лагери с бежанци от страни като Йемен, Буркина Фасо, Венецуела и много други.
