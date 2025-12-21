Нов обир във Франция: Служител открадна от резиденцията на Макрон сервизи за хиляди евро

Служител, работел в Елисейския дворец - официалната резиденция и работно място на френския президент, бе арестуван тази седмица за кражба на сребърни прибори и порцеланови сервизи на стойност хиляди евро, съобщиха от прокуратурата в Париж. Мъжът е имал двама съучастници, включително управител на компания, специализирана в онлайн продажбата на ценни предмети.

По-рано бе обявено, че от Елисейския дворец са изчезнали ценните вещи с обща приблизителна стойност между 15 000 и 40 000 евро, като някои от тях са част от националното наследство на Франция, информира АП.

Повечето от предметите са изработени от известната фабрика за порцелан "Севр" в Париж, която е собственост на френската държава от 1759 г. Персоналът на фабриката е разпознал някои от липсващите предмети, качени на онлайн аукционни сайтове.

Разследващите са открили около 100 предмета в дома, колата и личния шкаф в двореца на задържания служител.

Съдебният процес срещу тримата арестувани за кражбата ще се проведе на 26 февруари 2026 г. Според медийни съобщения служителят и двамата му съучастници в момента са поставени под съдебна охрана и им е забранено да контактуват помежду си, както и да упражняват професионалните си дейности. Тях ги заплашва до 10 години затвор и глоба от 150 000 евро за съвместна кражба на движимо имущество, включено в списъка на националното културно наследство на Франция.

Припомняме, че през последните месеци имаше серия от обири във френски музеи. Особено много шум се вдигна около дръзкия обир през октомври на бижута на стойност над 102 милиона долара от Лувъра.

