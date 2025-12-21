Макрон потвърди: Франция строи нов самолетоносач, който ще замени остарелия "Шарл дьо Гол" (ВИДЕО)

Днес френският президент Еманюел Макрон потвърди плановете си за изграждане на нов, по-голям и модерен самолетоносач, който ще замени остарелия "Шарл дьо Гол". Това държавният глава на Франция съобщи при посещението си във френската база в Абу Даби, разположена близо до Ормузкия проток – стратегически важен център за световната търговия с петрол.

"Решението за стартиране на тази мащабна програма беше взето тази седмица", каза Макрон, добавяйки, че проектът ще даде тласък на френската индустрия и най-вече на малкия и средния бизнес.

Френският министър на отбраната Катрин Вотрен също потвърди новината в социалната мрежа Х, като уточни, че е планирано самолетоносачът да влезе в експлоатация през 2038 г.

"Както беше обявено от президента на републиката, Министерството на въоръжените сили започва строителството на самолетоносача от следващо поколение (PANG). Бъдещ център на нашите въоръжени сили, той ще осигури мощтта ни в открито море, като въвеждането му в експлоатация е планирано за 2038 г.", написа Вотрен.

Comme annoncé par le Président de la République, le ministère des Armées lance la réalisation du porte-avions de nouvelle génération (PANG). Future pièce maîtresse de nos forces armées, il assurera la projection de puissance depuis la haute mer, avec une mise en service prévue en… — Catherine Vautrin (@CaVautrin) December 21, 2025

Aux côtés des forces françaises aux Émirats arabes unis, mon message à l’ensemble des soldats, marins et aviateurs :https://t.co/Iq7Y80Py2C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 21, 2025