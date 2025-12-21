Войната в Украйна:

Макрон потвърди: Франция строи нов самолетоносач, който ще замени остарелия "Шарл дьо Гол" (ВИДЕО)

21 декември 2025, 20:25 часа 312 прочитания 0 коментара
Макрон потвърди: Франция строи нов самолетоносач, който ще замени остарелия "Шарл дьо Гол" (ВИДЕО)

Днес френският президент Еманюел Макрон потвърди плановете си за изграждане на нов, по-голям и модерен самолетоносач, който ще замени остарелия "Шарл дьо Гол". Това държавният глава на Франция съобщи при посещението си във френската база в Абу Даби, разположена близо до Ормузкия проток – стратегически важен център за световната търговия с петрол.

"Решението за стартиране на тази мащабна програма беше взето тази седмица", каза Макрон, добавяйки, че проектът ще даде тласък на френската индустрия и най-вече на малкия и средния бизнес. 

Френският министър на отбраната Катрин Вотрен също потвърди новината в социалната мрежа Х, като уточни, че е планирано самолетоносачът да влезе в експлоатация през 2038 г.

Още: За първи път в Европа: Британски самолетоносач е поставен под прякото командване на НАТО

"Както беше обявено от президента на републиката, Министерството на въоръжените сили започва строителството на самолетоносача от следващо поколение (PANG). Бъдещ център на нашите въоръжени сили, той ще осигури мощтта ни в открито море, като въвеждането му в експлоатация е планирано за 2038 г.", написа Вотрен.

Китай въвежда най-новия си самолетоносач в експлоатация: С него може да стигне отвъд териториалните си води

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Франция самолетоносач Еманюел Макрон
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес