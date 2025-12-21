Руските активи в Европа за Украйна: Макрон предаде Мерц, твърди Financial Times

Неуспехът на Европейския съюз (ЕС) най-после да осигури на Украйна директно средства чрез замразените руски активи, като ги предаде на Киев, доведе до сериозно вътрешно разделение. Германия, водена от Фридрих Мерц, прокара идеята руските пари да отидат направо в Украйна (заем, гарантиран с тях - около 210 млрд. евро), но накрая това не се случи - 90 млрд. евро ще отидат за Украйна, само че чрез общ заем от ЕС, в който се включват тези, които желаят.

Според Financial Times, основната причина да не се стигне до прехвърляне на руски активи в крайна сметка се е оказала Франция. Това решение на ЕС можеше да бъде взето с квалифицирано мнозинство т.е. нямаше как Виктор Орбан или Роберт Фицо да наложат вето. В решителния момент от продължилите 17 часа преговори на последния за годината Европейски съвет обаче френският президент Еманюел Макрон не е дал необходимата подкрепа. Публично той е одобрявал, но зад кулисите Франция е заявила, че не може да поеме необходимите финансови гаранции в подкрепа на Белгия, за да не трябва в най-лошия сценарий Белгия сама да плаща на Русия обезщетение от стотици милиарди евро.

В резултат на това Франция се обедини с Белгия и Италия и на практика погреба плана - Още:

"Макрон предаде Мерц и знае, че ще трябва да плати за това", казва източник пред Financial Times.

Франция е притисната от дългове и политическа криза, докато Берлин стана по-твърд и по-проактивен, откакто Мерц дойде на власт. Германия е готова да похарчи стотици милиарди за отбрана и инфраструктура. В същото време Франция говори много, но прави по-малко.