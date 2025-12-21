Спорт:

Швеция задържа руски кораб, превозвал снаряди от Северна Корея за Русия (ВИДЕО)

21 декември 2025, 16:36 часа 696 прочитания 0 коментара
Шведските власти задържаха руския товарен кораб "Адлер", чийто собственик е под санкции на ЕС и САЩ за предполагаем транспорт на оръжия, използвани във войната срещу Украйна. Корабът е хвърлил котва в шведски води след повреда на двигателя. Шведските митнически власти са се качили на борда, след като екипажът не е представил необходимите декларации, съобщават шведски медии, с уточнение, че към момента на сигнала за новината проверките на борда на плавателния съд продължават.

В проверката са се включили още шведската брегова охрана, ангажирани са и шведските специални части.

Собственикът "М Лизинг ЛЛК" е под санкции на САЩ и ЕС за транспорт на севернокорейски боеприпаси до Русия. По неофициални данни от началото на пълномащабната война в Украйна, Северна Корея е доставила на Руската федерация милиони артилерийски снаряди - севернокорейски контингент от десетки хиляди войници помогна на Русия да си върне почти изцяло Курска област, след като украинската армия овладя почти 1200 квадратни километра там.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Швеция Русия Северна Корея снаряди руски кораб война Украйна руски сенчест флот
