Швеция задържа руски кораб, превозвал снаряди от Северна Корея за Русия (ВИДЕО)

Шведските власти задържаха руския товарен кораб "Адлер", чийто собственик е под санкции на ЕС и САЩ за предполагаем транспорт на оръжия, използвани във войната срещу Украйна. Корабът е хвърлил котва в шведски води след повреда на двигателя. Шведските митнически власти са се качили на борда, след като екипажът не е представил необходимите декларации, съобщават шведски медии, с уточнение, че към момента на сигнала за новината проверките на борда на плавателния съд продължават.

В проверката са се включили още шведската брегова охрана, ангажирани са и шведските специални части.

Sweden detained Russian cargo vessel Adler after engine failure in Swedish waters. Customs, coast guard and special forces boarded the ship to inspect cargo. Owner M Leasing LLC is under US and EU sanctions for reportedly transporting North Korean ammunition to Russia. pic.twitter.com/re07ChDde8 — WarTranslated (@wartranslated) December 21, 2025

Собственикът "М Лизинг ЛЛК" е под санкции на САЩ и ЕС за транспорт на севернокорейски боеприпаси до Русия. По неофициални данни от началото на пълномащабната война в Украйна, Северна Корея е доставила на Руската федерация милиони артилерийски снаряди - севернокорейски контингент от десетки хиляди войници помогна на Русия да си върне почти изцяло Курска област, след като украинската армия овладя почти 1200 квадратни километра там.

