Съкращения, фалити на фирми, вълна от банкрути: Германската икономика е в "свободно падане"

Директорът на Института за германска икономика (IW) Михаел Хютер настоява правителството да предприеме мерки, които са „по-различни от досегашните“. Той изброява конкретно три точки, които изискват спешни действия. Според Хютер досегашният бизнес модел на германската икономика се намира под огромен натиск.

Три големи проблема

Пред Втора германска телевизия ZDF той изброява три особено критични точки:

прекалено високи разходи за производство в Германия;

прекалено високи данъци;

прекалено високи разходи за труд.

Икономистът пояснява, че тези недостатъци водят до съкращения на работни места, фалити на фирми и вълна от банкрути. Според Хютер най-сериозната мярка, която би могла да преобърне тенденцията, е да се извърши основна данъчна реформа, която обаче не се задава на хоризонта.

Федералният съюз на германската индустрия (BDI) дори смята, че Германия като индустриална сила се намира в състояние на „свободно падане“. Президентът на Съюза Петер Лайбингер говори пред агенция ДПА за „най-дълбоката криза, откакто съществува Федералната република“. В същото време и той твърди, че германското правителство не реагира достатъчно решително на тази ситуация.

"Структурен упадък"

В нов доклад за промишленото развитие за 2025 година се прогнозира спад в продукцията от 2%, а това би бил спад за четвърта поредна година, пише АРД. „Това не е просто конюнктурен спад, а структурен упадък. Германската индустрия постоянно губи субстанция, твърди Лайбингер.

В доклада на BDI се разглежда по-конкретно и състоянието на химическата индустрия. В последно време съоръженията в химическата промишленост са натоварени само до 70%, под натиск се намират също машиностроенето и стоманодобива.

Единствено сферата на строителството изглежда междувременно се е стабилизирала, отбелязват експертите на Съюза. Автомобилостроенето в Германия очаква известен прираст в производството, а капацита на наличните производствени мощности се използва вече по-ефективно. В същото време докладът регистрира проблем с наличната работна ръка.

"Германия се нуждае от обрат в икономическата политика с поставянето на ясни приоритети върху конкурентоспособността и растежа", казва още президентът на Съюза на германската индустрия Лайбингер и предупреждава: "Всеки месец без решителни структурни реформи означава загуба на нови работни места и благосъстояние и значително ограничава бъдещите възможности на държавата".

Президентът на BDI има и конкретни искания към федералното правителство - да даде приоритет на инвестициите пред разходите, свързани с потреблението. Специалният фонд с финансови средства според Лайбингер трябва да се използва прозрачно за допълнителни инвестиции.

Критици на правителството изразяват недоволство и от факта, че кабинетът прехвърля проекти от основния бюджет към милиардния фонд за извънредни инвестиции в инфраструктурата и защитата на климата. По този начин Берлин освобождава бюджетни средства, за да финансира някои свои клиентелистки проекти – например разширяването на пенсиите за майки.

Източник: "Дойче веле"