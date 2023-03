Арести и сълзотворен газ за протестиращите в Грузия (ВИДЕО)

Зураб Джапаридзе, лидер на партията "Гирчи - повече свобода" и бивш грузински депутат, беше грабнат от тълпата и отведен в двора на парламента. Според очевидци той е бил жестоко бит. На видеото се вижда и как маскирани бият местни жители.

Zurab Japaridze, the leader of the party "Girchi - More Freedom" and a former Georgian MP, was grabbed from the crowd and taken to the Parliament's courtyard. According to eyewitnesses, he was severely beaten. The video also shows masked bandits beating locals. pic.twitter.com/AAA7CyVvfW