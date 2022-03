Бивш руски министър нарече войната "варварска" и призова дипломатите на Путин да подадат оставки

Бившият руски външен министър Андрей Козирев, който беше първият външен министър в правителството на Борис Елцин в периода 1990-1996 г., публикува туит със следния текст:

„Уважаеми руски дипломати, вие сте професионалисти, а не евтини пропагандатори. Когато работех във външно министерство, се гордеех с колегите си. Сега просто не бива да се подкрепя кървавата братоубийствена война в Украйна.“

В края на миналата седмица Козирев даде интервю за CNN, в което отбеляза, че не може да си представи подобно нещо да се бе случило по времето, когато е бил част от правителството на Руската федерация. Той подчерта също, че западните санкции трябва да са насочени към вземащите решения и техните изпълнители, а не към обикновените руснаци. Но и добави, че според него собствеността, която притежават руският президент Владимир Путин и външният министър Сергей Лавров, не е посочена на тяхно име.

I call on all Russian diplomats to resign in protest.



Уважаемые дипломаты России, вы профессионалы а не дешёвые пропагандисты. Когда я работал в МИДе, я гордился своими коллегами. Сейчас просто нельзя поддерживать кровавую братоубийственную войну в Украине.