Помага ли наистина 100-октановият бензин?

Бензинът А100 (или 98 плюс) е гориво с високо октаново число, предназначено за съвременни мощни двигатели. Основната му характеристика е устойчивостта на детонация, което е особено важно за двигатели с турбокомпресор, спортни коли и машини, работещи в трудни условия. Как обаче неговата употреба са отразява на масовите автомобили, движещи се по пътищата?

Основното предимство на А100 е защитата на двигателя. Благодарение на високото си октаново число, горивото изгаря по-плавно, намалявайки риска от детонация, която може да повреди буталата, клапаните и други части. Освен това, такова гориво замърсява двигателя по-малко, удължавайки експлоатационния живот на свещите и инжекторите.

Друго предимство е подобрената динамика. При спортните автомобили, например BMW M2, използването на такова може да намали времето за ускорение до 100 км/ч с 0,3-0,4 секунди в сравнение с А95. При двигателите с турбокомпресор увеличението на мощността понякога достига 10-15%.

Също така, А100 може да бъде малко по-икономичен. Поради по-ефективното горене, разходът на гориво се намалява с 5-6%, което частично компенсира по-високата му цена. Плюс това, това гориво е по-екологично - то има по-малко сяра и вредни примеси.

Въпреки това, не всеки има нужда от A100. За собствениците на стари той е не само безполезен, но дори вреден - може да доведе до прегряване. Същото важи и за обикновените градски автомобили, проектирани за A95 - електрониката просто няма да може да използва потенциала на това гориво и няма да има увеличение на мощността.

Ако колата е проектирана за A100 (обикновено това е посочено в ръководството или на капака на резервоара), тогава използването му е оправдано - двигателят ще работи по-добре и по-дълго. Но ако колата не изисква такова гориво, няма смисъл да се преплаща за него. По-добре е да се следват препоръките на производителя, за да не се харчат допълнителни пари и да не се рискува „здравето“ на двигателя.