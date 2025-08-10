Войната в Украйна:

Вредни шофьорски навици, които убиват окачването

10 август 2025, 10:49 часа 343 прочитания 0 коментара
Вредни шофьорски навици, които убиват окачването

Окачването на автомобила издържа на удари, вибрации и натоварвания всеки ден, осигурявайки комфорт и управление. Но заради определени навици на шофьорите, ресурсът му е намален значително. Ремонтът може да струва хиляди гривни и често може да бъде избегнат, ако промените стила си на шофиране.

Игнориране на ями и дупки

Бързото шофиране през дупки е пряк път към счупване на амортисьори, лостове и сферични шарнири. Дори една по-малка яма може да причини деформация на диска или да повреди сайлент-блоковете.

Още: Защо се появяват вибрации в купето на празен ход?

Агресивен сблъсък с ограничители на скоростта

Преминаването през ограничители на скоростта без забавяне убива амортисьорите и бързо счупва втулките на стабилизатора. Дори ново окачване след няколко месеца от този стил започва да скърца и да губи ефективност.

Постоянно претоварване на автомобила

Превишаването на допустимото тегло на автомобила увеличава натоварването на пружините и амортисьорите. В резултат на това окачването "провисва" и частите се износват два пъти по-бързо.

Още: Защо при паркиране колелата трябва да бъдат обърнати настрани

Резки маневри с висока скорост

Завиването с висока скорост принуждава окачването да работи с максимално натоварване, което води до по-бързо износване на втулките и лагерите.

Игнориране на външни звуци

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Почукване или скърцане в окачването не е дреболия, а сигнал за износване или повреда. Ако забавите ремонта, незначителна неизправност ще се превърне в сериозна повреда, която изисква подмяна на няколко елемента наведнъж.

Още: Вреден шофьорски навик съкращава живота на съединителя

Нередовна поддръжка

Липсата на смазване в пантите и ненавременната подмяна на амортисьорите водят до ускорено износване на цялата система. Превантивната проверка на всеки 10-15 хиляди км може да предотврати скъпи ремонти.

Как да предпазите окачването

• Намалете скоростта пред боксове и неравности.

• Не претоварвайте колата над нормата.

• Подлагайте се на редовна поддръжка и реагирайте на подозрителни звуци.

• Избягвайте внезапни маневри без нужда.

Следването на тези прости правила ще помогне да се увеличи живота на окачването с 30-50% и да ви спести значителни пари за ремонт.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
автомобил поддръжка на кола шофьорски навици окачване на автомобил
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес