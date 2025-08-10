Душан Керкез се сравни с Карло Анчелоти и посочи основния проблем на ЦСКА

Столичният гранд ЦСКА продължава да бъде без победа от началото на сезона в Първа лига. До този момент "армейците" записаха три равенства и една загуба. Липсата на резултати поставя сериозни въпросителни около бъдещето на Душан Керкез, който пое тима за новия сезон. Босненският специалист не прикриваше разочарованието си след предните мачове, критикувайки представянето на отбора и заявявайки, че го е срам. Това не се хареса на голяма част от "червената" общност.

Керкез: Срам ме е

"Оплакванията" на Керкез в допълнение с лошото представяне на ЦСКА вече предизвикват виковете "Оставка" по време на мачовете. Националният стадион "Васил Левски" ехтеше по време на съботната среща с Черно море, завършила 0:0. След края на мача наставникът на "червените" бе учудващо оптимистичен, извини се на феновете и обеща промени, но на пресконференцията след мача пусна обичайния си репертоар.

Той открито призна, че изпитва срам от представянето на неговия тим от началото на сезона. Той е категоричен, че в ЦСКА има проблеми, които треньорът не може да разреши и дори Карло Анчелоти да дойде на "Армията", няма да се справи: "Аз казвам истината и винаги казвам истината. Има много неща, които трябва да си оправим в нашия двор. Нищо добро не можем да направим за една нощ, трябва време. То не само това лято, миналото също, и преди две също. Докато не се смени кръвта на отбора, докато футболистите не усетят глад и желание, тук може да седи и Карло Анчелоти. И той нищо не може да промени. Ако някой мисли, че аз не съм добър треньор, нямам проблем. Мога да погледна всеки в очите и да кажа кое е истина. Да, сигурно и аз съм направил грешки."

Керкез посочи основните проблеми на ЦСКА

"Напрежението може да се премахне само с победа и с търпение да вземем нови футболисти", категоричен е босненцът. "С новите футболисти победата ще дойде. Когато има конкуренция, сегашните футболисти ще станат по-добри. Виждам, че това ръководство иска да направи голям отбор. Сега ЦСКА не е голям отбор. Знам какво е голям клуб, имам голям респект към всички. Имаме история, имаме име, имаме легенди, имаме трофеи. Имаме голяма финансова подкрепа. Но трябва време, това е истината. Аз не говоря за себе си, говоря за ЦСКА. Трябва време да се вдигне. На три отбора, с по-малък бюджет, съм правил резултати. Е, как ще се случи тук да не мога? По-лесно е да се обвини треньора, но няма проблем."

Накрая Керкез посочи един от основните проблеми на отбора: "Срам ме е да съм треньор на ЦСКА с три точки в четири мача. Срам ме е и съм разочарован. Дошъл съм тук за титла. Трябва време, за да се направи отбор. Не селекция! Сега правим отбор, за което трябва време. Това е истината. Нямаме лидер! Отборът няма лидер, знаете го всички това нещо. Само Бусато го има малко в себе си, но няма други. Тези момчета, колкото и да са добри, нямат характер да поведат тима. Може да е малко Бусато, но трябва още. А това е ЦСКА, да играеш за отбор, за фланелка, която са носили Стоичков, Пенев, Лечков. Трябват лидери, които да имат... Затова трябва време и нови футболисти с характер, с глад, с желание."

ОЩЕ: ЦСКА застана плътно зад Златков и Керкез, "червените" призоваха феновете за търпение и обединение