Борис Джонсън: Ако Путин тръгне към Полша с танкове, НАТО ще направи страшни неща

В интервю за изданието "Гордон" бившият британски премиер Борис Джонсън коментира какво би се случило, ако руският диктатор Владимир Путин атакува Полша вече не с дронове, а с танкове. Журналистът поиска да знае защо след като минимум 19 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство НАТО не реагира с реципрочна атака с дронове, например срещу руския анклав Калининград, за да покаже ясно на Русия - "ще ви направим три, четири пъти по-лоши неща отколкото тези, които вие искахте да направите в Полша". На този въпрос Джонсън отговори така:

"НАТО е отбранителен съюз. Неговата задача е да защитава държавите членки. Той не е създаден, за да разпалва война. Защо НАТО не изпрати дронове, за да удари Смоленск, Москва и т.н.? Защото би било непропорционално. Никой не иска ядрена война и няма нужда от нея. Ако Путин тръгне с танкове, ако изпрати войски срещу Полша, както беше направено през 1980 г. (е, не той лично, а Русия), тогава ще е съвсем различна история. В случай на истинско нашествие на Путин, НАТО има грандиозни планове. Тогава ще направим нещо страшно и ще спрем атаката."

Това е единственият начин да спре войната

Според Борис Джонсън войната на Русия срещу Украйна ще приключи едва когато Западът проумее, че Путин няма намерение да й сложи край и му окаже достатъчен натиск. Защото сега целта на Путин е да продължава докато не завладее цяла Украйна или докато не установи политически контрол над нея. "Единственият начин да го спрем е да го накараме да разбере, че Западът никога няма да приеме подобен резултат", каза той.

"Западът трябва да покаже, че е сериозен в идеята да приеме Украйна в западната общност. В противен случай Путин в крайна сметка ще каже на украинците: "Вижте, тези копелета на Запад ви предадоха, не ви приеха в НАТО, не ви пуснаха в ЕС, по-добре е да сте с нас."

Западът е крайно време да окаже по-силен натиск върху Путин, добави още Борис Джонсън.

Това "ще покаже на Путин най-важното нещо, което трябва да разбере: "Украйна никога повече няма да бъде част от Руската империя. Това е в миналото. Докато не му стане ясно това, той ще продължи."

Ако бях на мястото на Тръмп, ето какво бих направил

На въпрос на водещия Дмитрий Гордон какво би направил, ако бе на мястото на американския президент Доналд Тръмп, Джонсън отговори:

"Веднага бих размразил тези 300 милиарда долара и бих ги прехвърлил на Украйна. Бих дал всички разрешения за използване на доставените оръжия."

Но най-важното, според него, е, че би казал в лицето на Путин:

"Владимир Владимирович, трябва да разберете: ние, Съединените американски щати, уважаваме суверенното решение на украинския народ. Съединените щати са основани върху идеята за свобода. Съединените щати са възникнали от революция. Революция срещу имперската власт, когато народът демократично взе бъдещето си в свои ръце, защото не искаше да бъде контролиран отвън. (...) Украинците искат независимост. Наистина я искат и ние ги подкрепяме. Винаги ще ги подкрепяме, защото вярваме в демокрацията и свободата. Така че, Владимир Владимирович, пожалете себе си. Спрете това безумие. Съгласете се на прекратяване на огъня и се опитайте да намерите решение. Защото няма да подчините една свободна страна."

Това не е вашата страна. Махайте се

И още нещо бих казал на Путин, добави Борис Джонсън. Бих му напомнил, че по време на Втората световна война Великобритания и СССР бяха съюзници.

"Владимир Владимирович, Великобритания и Съветският съюз, Великобритания и Русия се изправиха заедно срещу фашизма. Великобритания, Украйна и Русия заедно победиха ужасен враг през 40-те години на миналия век – до голяма степен благодарение на жертвата на вашия народ. Ние сме исторически съюзници. Няма причина да не бъдем съюзници и приятели. Но това, което правите в Украйна, е абсолютно погрешно и противоречи на вашите собствени интереси, защото отслабва вашата икономика. Убихте или ранихте един милион души. Превзехте по-малко от 20% от украинската територия. Всичко това е бедствие за света. Спрете!"

"И бих му казал още: "Вижте, Британската империя някога е била седем пъти по-голяма от Римската империя. Най-голямата в историята. Вече я няма – и сме щастливи. Не е нужно да управлявате други държави, за да сте щастливи. Това не е вашата страна. Махайте се."

Руският народ трябва да разбере - НАТО не е заплаха за вас

В края на интервюто бившият британски министър-председател заяви още:

"Изключително важно е руският народ да разбере: НАТО не е заплаха, а Украйна е още по-малка заплаха за Русия."

Той се обърна към руснаците с думите:

"Вижте, Путин знае всичко това отлично. Той не прави това, защото се страхува от Украйна. Той прави това, защото е тиранин, шовинист и империалист. Трябва да бъдете твърди с него."

