Бременна ревнивка преби предполагаема съперница (ВИДЕО)

Бременна жена брутално нападна момиче, седнало на пейка с мъжа си в Хабаровск, предаде NEXTA. Подозирайки мъжа си в изневяра, разгневената жена повали „съперницата“ на земята, влачи я за косата и я би в продължение на няколко минути. Кадри от охранителни камери показват как момичето е нападнато, ритано и блъскано по земята от побеснялата жена, вероятно съпруга на мъжа. Той обаче през цялото време стои настрана, чакайки бременната си съпруга да се успокои.

