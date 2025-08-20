"За съжаление, някои бензиностанции в Крим в момента изпитват недостиг на определени видове гориво". Това заяви не кой да е, а губернаторът на Крим Сергей Аксьонов - в предаването "Сериозен разговор" на телевизия "Крим 24". Аксьонов е човекът, който режимът на руския диктатор Владимир Путин сложи да управлява официално Кримския полуостров, след като още през 2014 година руската армия го анексира и на това международната общност не реагира както подобава, което доведе нещата дотам, че Путин се осмели и подпали пълномащабна война срещу Украйна в началото на 2022 година.

"На първо място, говорим за бензин АИ-95. Това се дължи както на намаляване на обемите на производство, така и на логистиката – значителна част се доставя в региона чрез камиони-цистерни. Заедно с федералното правителство предприемаме всички възможни мерки към днешна дата за закупуване на необходимите количества гориво и стабилизиране на цените. Уверен съм, че ситуацията може да бъде напълно оваладяна само с пристигането на големи вертикално интегрирани компании в Крим", обясни Аксьонов.

Същевременно Аксьонов обяви, че миналата година срещу него имало четири опита за покушение, но ФСБ предотвратила всички. Т. нар. губернатор на Крим добави и, че Киев не се е отказал от това да го убие, защото "тероризмът" бил същността на "киевския режим". "Затова не трябва да се отпускаме при никакви обстоятелства. И нашите специални служби са правили, правят и ще правят всичко необходимо и възможно, за да гарантират сигурността на Крим", увери Аксьонов.

