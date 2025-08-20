Войната в Украйна:

Губернаторът на Крим призна: Бензинът е кът (ВИДЕО)

20 август 2025, 06:32 часа 412 прочитания 0 коментара
Губернаторът на Крим призна: Бензинът е кът (ВИДЕО)

"За съжаление, някои бензиностанции в Крим в момента изпитват недостиг на определени видове гориво". Това заяви не кой да е, а губернаторът на Крим Сергей Аксьонов - в предаването "Сериозен разговор" на телевизия "Крим 24". Аксьонов е човекът, който режимът на руския диктатор Владимир Путин сложи да управлява официално Кримския полуостров, след като още през 2014 година руската армия го анексира и на това международната общност не реагира както подобава, което доведе нещата дотам, че Путин се осмели и подпали пълномащабна война срещу Украйна в началото на 2022 година.

Още: Бензин няма и поскъпва: Не в България и Европа, а в Русия (СНИМКИ)

"На първо място, говорим за бензин АИ-95. Това се дължи както на намаляване на обемите на производство, така и на логистиката – значителна част се доставя в региона чрез камиони-цистерни. Заедно с федералното правителство предприемаме всички възможни мерки към днешна дата за закупуване на необходимите количества гориво и стабилизиране на цените. Уверен съм, че ситуацията може да бъде напълно оваладяна само с пристигането на големи вертикално интегрирани компании в Крим", обясни Аксьонов.

Същевременно Аксьонов обяви, че миналата година срещу него имало четири опита за покушение, но ФСБ предотвратила всички. Т. нар. губернатор на Крим добави и, че Киев не се е отказал от това да го убие, защото "тероризмът" бил същността на "киевския режим". "Затова не трябва да се отпускаме при никакви обстоятелства. И нашите специални служби са правили, правят и ще правят всичко необходимо и възможно, за да гарантират сигурността на Крим", увери Аксьонов.

Още: Криза за бензин в Русия: Няма количество и цените хвърчат заради украинските дронове

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Бензин Горива Крим Сергей Аксьонов война Украйна
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес