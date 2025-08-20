Испания обяви засегнатите от пожари райони за зона на бедствие

Испанското правителство ще обяви засегнатите от пожарите райони за зона на бедствие, обяви премиерът Педро Санчес. Целта е след като огнищата бъдат потушени, властите в Мадрид да финансират възстановяването на областите. По време на посещението си в района на пожара в Харила, Санчес посочи, че следващия вторник Министерският съвет ще обяви засегнатите от пожарите райони за зона на бедствие.

Как се справя Испания с пожарите?

По думите му това ще бъде ангажиментът на правителството на Испания да помогне за възстановяването им със средства от централния бюджет. Изявлението на министър-председателя идва след критики на опозиционната Народна партия, че правителството е „спестило“ помощ за автономните области за овладяване на пожарите.

В този контекст премиерът поиска „институционална лоялност“ в отговор на атаките на Народната партия срещу правителството, изисквайки безпрецедентни ресурси, като например мобилизиране на армията, в допълнение към Военната аварийна служба, чиито сили са напълно разгърнати в битката с огъня. Санчес подчерта, че от самото начало системата за гражданска защита и испанското правителство са били на разположение на регионалните власти в Естремадура, за да се справят с бедствието. Премиерът също така повтори предложението си за държавен пакт за справяне с климатичната извънредна ситуация. Към момента ръководството на Народната партия отхвърля идеята за приемането на такава мярка от парламента.

