Сериозен скандал и сблъсък е станал факт на погребението на поредния украинец, дал живота си за независимостта на родината си във войната срещу Русия. В сблъсъка е участвал основателят на Руския доброволчески корпус (РДК) Денис Никитин (Капустин), който е опитал да отнеме знаме с цветовете на дъгата, защото било "педа*ско".

Погребан е бил художникът Дейвид Чичкан, който е загинал на фронта на 8 август, след руски обстрел. Никитин уж случайно минавал и видял церемонията, като се намесил. Според украинския ветеран Виктор Пилипенко, той лично е спорил с Никитин, който опитал да вземе знаме с цветовете на дъгата: "Сбихме се с командира на РДК за знамето, той дойде да го грабне".

Видеокадри от погребението показват диалог: "Тук погребваме един другар", на което Никитин опонира: "Той какъв е, пе*ал ли е"? Отгооврът към Никитин: "Ти си педа*ът ... Живеем в свободна държава, всички се борят за свобода. Вие имате собствена държава, където това е забранено. Махайте се там".

При спора Никитин е бил напръскан с лютив спрей на основата на пипер.

РДК се сдоби с популярност през 2023 година, когато имаше по-сериозни украински сухопътни рейдове в Белгородска област. Но Никитин е известен много преди това. Bellingcat го описва като крайнодесен, с връзки с "Азов" още отпреди ковид пандемията. Никитин-Капустин е със забрана да влиза в Шенгенското пространство от 2019 година насам и има спекулации, че според германското разузнаване той има тесни връзки с руските спецслужби, което му създава репутация на наемник