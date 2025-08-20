Дъжд и хлад или слънце и жега: Прогноза за времето от НИМХ за края на август и началото на септември

Свърши ли лятото, предвид по-хладните и облачни дни, придружени с дъждове? Не - това гласи прогнозата за времето, която съобщи дежурният синоптик в НИМХ към БАН Красимир Стоев. Той беше категоричен - много бързо в следващите 48 часа т.е. в следващите 2 денонощие ще има рязко повишение на температурите, като на картата се вижда как студеният фронт от последните ден-два вече го няма, изнесъл се е. Само че в петък, 22 август, ще има нов студен фронт и валежи, понижение на температурите с 5-7 градуса.

Още: "Лятото било свършило": Проф. Георги Рачев разкри какво ще е времето до края на август

Какво ще е времето следващата седмица? Слънчево и горещо, с температури между 31 и 36 градуса, заяви Стоев. Той добави пред БНТ и друго - валежите от последните 48 часа не могат да компенсират сушата, която се настани отдавна в България.

Що се отнася до първата седмица на септември, Стоев поясни - има много време дотогава, прогнозите не могат да са устойчиви при период от над 7-10 дни. Синоптикът обаче предупреди, че вероятно ще има захлаждания и валежи, което е нормално предвид дългите периоди на жега и суша.

Още: Чадър, дъждобран, гръмоотвод: Прогнозата за времето до края на месеца с Николай Василковски