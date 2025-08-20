Войната в Украйна:

Дъжд и хлад или слънце и жега: Прогноза за времето от НИМХ за края на август и началото на септември

20 август 2025, 07:24 часа 596 прочитания 0 коментара
Дъжд и хлад или слънце и жега: Прогноза за времето от НИМХ за края на август и началото на септември

Свърши ли лятото, предвид по-хладните и облачни дни, придружени с дъждове? Не - това гласи прогнозата за времето, която съобщи дежурният синоптик в НИМХ към БАН Красимир Стоев. Той беше категоричен - много бързо в следващите 48 часа т.е. в следващите 2 денонощие ще има рязко повишение на температурите, като на картата се вижда как студеният фронт от последните ден-два вече го няма, изнесъл се е. Само че в петък, 22 август, ще има нов студен фронт и валежи, понижение на температурите с 5-7 градуса.

Още: "Лятото било свършило": Проф. Георги Рачев разкри какво ще е времето до края на август

Какво ще е времето следващата седмица? Слънчево и горещо, с температури между 31 и 36 градуса, заяви Стоев. Той добави пред БНТ и друго - валежите от последните 48 часа не могат да компенсират сушата, която се настани отдавна в България.

Що се отнася до първата седмица на септември, Стоев поясни - има много време дотогава, прогнозите не могат да са устойчиви при период от над 7-10 дни. Синоптикът обаче предупреди, че вероятно ще има захлаждания и валежи, което е нормално предвид дългите периоди на жега и суша.

Още: Чадър, дъждобран, гръмоотвод: Прогнозата за времето до края на месеца с Николай Василковски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
прогноза за времето време август време септември
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес