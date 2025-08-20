Август месец никак не е пригоден и подходящ за работа

Думите от заглавието са на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов - те отразяват и летния график на работа като цяло в сутрешните блокове на телевизиите, където обичайно водещите са по двама, но сега се редуват, защото излизат в отпуск.

Едва ли има някой, който да не е съгласен с констатацията - съвсем друг е въпросът кой каква професия има, колко сложно е да я упражнява и колко подкрепа има от екипа и колегите си, за да може да си позволи поне част от лятото да живее нормално и без работа.

Дано повече читатели на Actualno.com имат възможност да си починат така, както е редно!

