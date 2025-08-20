В Гърция продължава борбата с пожарите край град Кератеа до Атина и край Лариса, предаде БНР. Властите насочват към тях увеличени противопожарни екипи. Опозицията обвинява правителството в пропуски при овладяване на бедствията. Само бързата реакция на пожарникари и доброволци успя да предотврати нов мащабен пожар в град Кератеа, област Атика. Още: Колко земя изгоря в Гърция: 2025 г. е на пето място по разрушителни последици

Много разпръснати огнища на пожарите

Запали се ниска растителност. Местните жители предполагат, че това е нов опит за умишлен палеж. За сигурност на водачите беше затворена временно магистралата към Атина. Има много разпръснати огнища до град Лариса.Там втори ден огнеборците се опитват да ги загасят. Разпалват се от вятъра, което е много опасно, споделят огнеборците. Теренът е много труден, пожарът е върхов и основно се разчита на участието на самолети и хеликоптери.

Още: 5000 мълнии удариха наша съседка само за една вечер

Един от арестуваните на остров Лесбос призна пред разследващите, че умишлено е запалил четири пожара. Задържан е под стража с нареждане на прокуратурата. Опозицията остро критикува правителството за пропуски в организацията по гасенето на пожари. Според данни на европейската статистическа служба Гърция е на пето място по изпепелени терени и щети през това лято. По отношение на мащабните щети от пожара до град Патра кметът на града заяви, че не са били осигурини достатъчно технически средства и пожарникари, което е довело до разрастване на огъня. Премиерът Мицотакис обеща бързо описване на щетите от бедствията и изплащане на помощи за пострадалите.

Още: Докато се бори с пламъците: Пожарникар загина в Испания