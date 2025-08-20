Английският национал, който взимаше по 90 000 паунда на седмица, а сега играе за "жълти стотинки"

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Футболът е най-популярният спорт в света и над милиард души го практикуват редовно. Затова и е нормално повечето момчета да мечтаят да станат футболисти. Всичко започва с любовта към самата игра. Ей така, по детски! След това обаче някои от тях решават да направят от футбола своя професия. Затова тренират усилено и се нaдяват, че един ден ще дойде техният звезден миг и ще бъдат забелязани от някой голям отбор.

Професионалният футбол изисква много от състезателите, но също така има и доста облаги, които го съпътстват. Безспорно, най-голямата е финансовата. В модерния футбол се въртят огромни пари, част от които отиват при футболистите. Затова постоянно виждаме как играчите си купуват скъпи коли, къщи, часовници, ходят по скъпи заведения с фото модели и т.н., и т.н.

Анди Керъл стартира кариерата си в Нюкасъл

Тук обаче идва въпросът: „ Дали играят футбол за пари, или просто от любов към играта?“. Защото напоследък често чуваме, че играчите го правят само и единствено заради финансовата облага. Е, това може и да е така, но има и такива, които играят само от любов към спорта. Такъв е Андрю Томас Керъл, роден на 6 януари 1989 година в град Гейтсхед, Североизточна Англия.

И той като повечето си връстници от малък се влюбва във футбола. Кариерата му стартира в местния Нюкасъл, където преминава през всички формации, преди да достигне до първия отбор. В първите си два сезона във Висшата лига нападателят не успява да се утвърди в състава на „свраките“ и дори е даден под наем на Престън Норт Енд. Завръща се в Нюкасъл през лятото на сезон 2008/09 като този път демонстрира своите качества. Керъл бързо се превръща в основен голмайстор на тима от „Сейнт Джеймсис Парк“ и достига до националния отбор на Англия.

Мечтата на нападателя се сбъдва през януари 2011

След две страхотни кампании с „черно-бялата“ фланелка мечтата му се сбъдва. На 31 януари 2011 година Ливърпул купува Анди Керъл срещу сумата от 35 милиона паунда. Така той става осмият най-скъп футболист в историята по онова време. Заплатата му е умопомрачителна – 80 хиляди паунда на седмица. Това е в пъти повече, отколкото той е получавал в Нюкасъл. На „Анфийлд“ обаче не му потръгва. Дебютът му за „червените“ се отлага във времето, тъй като таранът лекува контузия. Записва първия си мач за Ливърпул в началото на март, а първият му гол пък идва чак на 11 април.

Въпреки всички несгоди Керъл е категоричен, че вторият му сезон в Ливърпул ще е доста по-добър. Това обаче не се случва. Нападателят продължава да е преследван от голова суша и в края на кампанията е даден под наем на Уест Хем. „Чуковете“ се съгласяват да плащат заплатата му от 80 хиляди лири на седмица, а в договора между двата клуба има клауза за откупуването на офанзивния футболист, която е на стойност 17 милиона паунда.

В Уест Хем Керъл получава по над 90 хиляди паунда на седмица

Впоследствие Уест Хем взима Керъл за постоянно и той прекарва общо седем сезона в клуба. В последните два заплатата му скача до над 90 хиляди паунда на седмица, каквото е условието по новия му договор. През сезон 2019/20 нападателят се завръща в Нюкасъл като играе там две години. Именно при „свраките“ той получава последните си големи пари като професионален футболист.

След това кариерата на Анди Керъл тръгва в низходяща линия. Той носи последователно екипите на Рединг, Уест Бромич, Амиен и Бордо. В последните два отбора англичанинът играе „за чест и слава“. Заплатата му в Бордо, който е разкъсван от финансови проблеми и играе в четвърта дивизия на Франция, е едва около 1400 лири, но на месец! Самият той споделя пред медиите в родината си, че наемът му е повече от възнаграждението му.

Англичанинът е изкарал над 40 милиона паунда в своята кариера

През лятото на 2025-та Анди Керъл реши да напусне Бордо и да се завърне в Англия, за да бъде по-близо до семейството си. Той подписа договор с шестодивизионния Дагенъм енд Редбридж. Скромният тим не може да му плаща дори и частица от това, което нападателят е получавал през годините. В Националната Лига, където се състезава отборът, заплатите не надхвърлят 1500 паунда на месец. Това обаче не притеснява бившия английски национал.

В своята кариера Керъл е изкарал над 40 милиона паунда. Сега той реши да се отблагодари за полученото като върне част от него на обществото. Нападателят знае какъв бум ще предизвика неговото идване в Дагенъм енд Редбридж. Със сигурност присъствието на бившия национал ще предизвика интереса на телевизиите, на рекламодателите. Феновете пък ще пълнят стадиона. Така той ще може да помогне на нискоразрядния отбор да получи добри приходи.

Анди Керъл просто обича да играе футбол

Решението на Анди Керъл може да остане неразбрано за повечето хора по света. Все пак напоследък свикнахме да виждаме как футболистите в края на своите кариери отиват в САЩ или Саудитска Арабия за едно „последно десет“ - да вземат големите пари точно преди да окачат обувките на пирона.

Случаят с Анди Керъл обаче не е такъв. Нападателят отлично знае какво е получил от футбола и че един ден ще трябва да върне част от това на хората. А какъв по-добър начин да го сториш, освен като правиш това, което обичаш още от малък – да играеш футбол. Не заради пари, а заради самата игра. Ей така, по детски!

Автор: Бойко Димитров

