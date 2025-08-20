Отмениха гаранцията на една от обвинените по делото "Барбутов"

Софийският градски съд е отменил паричната гаранция от 10 000 лв. на Соня Клисурска, която е сред обвинените заедно с бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов. Това е установила проверка на в. "Сега". След запитване от съда са потвърдили, че мярката на Клисурска е отменена, а на друга обвиняема - Росица Росица Йорданова-Пандова е изменена от 5000 лв. гаранция в подписка.

Как се стига до отмяна на мярката?

Отмяната на мярката на Клисурска обаче би била възможна само ако съдът приема, че няма обосновано предположение, че тя е извършила престъплението, за което е обвинена. За да бъде променена мярката на Йорданова в подписка, хипотетично би трябвало съдът да е приел, че обоснованото предположение е разклатено, коментираха юристи.

Това на практика означава, че съдът, макар и на този много ранен етап от разследването, поставя под съмнение цялата конструкция на прокуратурата и делото за организирана престъпна група. По закон за такава група трябват поне трима членове.

Преди месец и половина се разбра, че Клисурка е описала в жалбата си до съда срещу наложената ѝ гаранция, че върху нея е оказван натиск от разследващите да говори срещу Барбутов и Петър Рафаилов. След като отказала, ѝ било повдигнато обвинение. Барбутов, както и Рафаилов са задържани под стража, като в началото на юли и втората инстанция потвърди тази най-тежка мярка за неотклонение.

Клисурска, която е работила в район "Младост", е обвинена за участник в престъпната група заедно с Барбутов и Рафаилов. Според прокуратурата от началото на февруари до 24 юни тази година те участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел - да вършат съгласувано престъпления по служба и подкупи.

Клисурска пледира още, че размерът на гаранцията е определен произволно и необосновано, без да се отчита семейното и имотното ѝ състояние.