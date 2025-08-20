Десетки милиарди, макар и в рубли: Скандален руски съдия се сблъска с руското правосъдие

Руски съд - този в Красногорск, Московска област, уважи иск на руската прокуратура срещу Александър Чернов, който беше председател на Краснодарския окръжен съд от 1994 до 2019 година. Делото е за корупция, а Чернов, в "съдружие" с други лица, е притежавал активи за над 13 млрд. рубли (273 млн. лева), които сега влизат в руския държавен бюджет, предава руското издание "Комерсант".
Сегашното съдебно решение означава, че селскостопанското предприятие ООД "СХП Дмитриевско" вече е иззета в полза на руската държава. Капитализацията на предприятието е над 3 млрд. рубли, годишният приход - 725 млрд. рубли, а брутната печалба годишно - 117 млн. рубли. Имущественият комплекс на дружеството включва 100 парцела земя (5000 хектара) с обща пазарна стойност над 1,7 милиарда рубли. Конфискувани са:
- 25 парцела земя (6,8 хектара) на стойност 3,5 милиарда рубли
- 19 търговски сгради (5182 кв. м) на стойност 2,8 милиарда рубли
- 18 офис помещения (4606 кв. м) за 2,7 милиарда рубли
- 12 апартамента (2200 кв. м) на стойност 1 милиард рубли
- 13 паркоместа (174 кв. м) — 30 милиона рубли
25% от акциите в уставния капитал на предприятието за обществено хранене "Рубин Бар" ООД също са прехвърлени на държавата. Капитализацията му е 57 милиона рубли, годишните приходи надвишават 69 милиона рубли, а нетната печалба е 44 милиона рубли.
Общо 87 недвижими имота на обща стойност над 10 милиарда рубли са прехвърлени на руската държава. На ответниците е присъдено и да платят 3,1 милиарда рубли, получени от продажбата на придобито с корупционни практики имущество. Част от посочените средства в размер на 1,2 милиарда рубли са открити в сметките на Чернов, неговата бивша съпруга, бизнес партньор и съпругата на бизнес партньора. По искане на прокурора парите са иззети.
Безпрецедентното за Русия дело, както го описва "Комерсант", е заведено по искане на главния прокурор Игор Краснов и е под негов контрол.
