Десетки милиарди, макар и в рубли: Скандален руски съдия се сблъска с руското правосъдие

Руски съд - този в Красногорск, Московска област, уважи иск на руската прокуратура срещу Александър Чернов, който беше председател на Краснодарския окръжен съд от 1994 до 2019 година. Делото е за корупция, а Чернов, в "съдружие" с други лица, е притежавал активи за над 13 млрд. рубли (273 млн. лева), които сега влизат в руския държавен бюджет, предава руското издание "Комерсант".

Сегашното съдебно решение означава, че селскостопанското предприятие ООД "СХП Дмитриевско" вече е иззета в полза на руската държава. Капитализацията на предприятието е над 3 млрд. рубли, годишният приход - 725 млрд. рубли, а брутната печалба годишно - 117 млн. рубли. Имущественият комплекс на дружеството включва 100 парцела земя (5000 хектара) с обща пазарна стойност над 1,7 милиарда рубли. Конфискувани са:

25 парцела земя (6,8 хектара) на стойност 3,5 милиарда рубли

19 търговски сгради (5182 кв. м) на стойност 2,8 милиарда рубли

18 офис помещения (4606 кв. м) за 2,7 милиарда рубли

12 апартамента (2200 кв. м) на стойност 1 милиард рубли

13 паркоместа (174 кв. м) — 30 милиона рубли

25% от акциите в уставния капитал на предприятието за обществено хранене "Рубин Бар" ООД също са прехвърлени на държавата. Капитализацията му е 57 милиона рубли, годишните приходи надвишават 69 милиона рубли, а нетната печалба е 44 милиона рубли.

Общо 87 недвижими имота на обща стойност над 10 милиарда рубли са прехвърлени на руската държава. На ответниците е присъдено и да платят 3,1 милиарда рубли, получени от продажбата на придобито с корупционни практики имущество. Част от посочените средства в размер на 1,2 милиарда рубли са открити в сметките на Чернов, неговата бивша съпруга, бизнес партньор и съпругата на бизнес партньора. По искане на прокурора парите са иззети.

Безпрецедентното за Русия дело, както го описва "Комерсант", е заведено по искане на главния прокурор Игор Краснов и е под негов контрол.

