Politico: Тръмп иска Будапеща за домакин на преговорите за мир между Путин и Зеленски

Белият дом сериозно обмисля унгарската столица Будапеща за място на евентуалната тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна - Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски, съобщи изданието "Политико" (Politico), позовавайки се на служители, запознати с въпроса.

Тайните служби на САЩ се готвят за евентуалното провеждане на тристранната среща на върха в централноевропейската държава, като източниците на "Политико" разкриха, че Будапеща е водещ кандидат, главно благодарение на премиера Виктор Орбан, който поддържа близки отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп от първия му мандат.

Новината идва на фона на съобщения от други медии, предполагащи различни места. Руските представители предпочитат Москва, а френският президент Еманюел Макрон настоява за Женева. Междувременно пък швейцарският външен министър предложи "имунитет" на Путин за неизпълнена заповед за военни престъпления, издадена от Международния наказателен съд, ако Швейцария, известна със своя неутралитет, бъде избрана за мирните преговори.

"Швейцария е много склонна да направи това, дори и в кратък срок“, каза по-рано днес швейцарският външен министър Игнацио Касис пред репортери по време на пресконференция, визирайки евентуална среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски в Женева.

"Между другото, многократно съм подчертавал тази готовност в контактите си с руския външен министър Сергей Лавров през последните няколко месеца", добави той.

