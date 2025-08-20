Северна Корея обвини Сеул, че има "двойствен характер"

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун - Ким Йо Чен, обвини Сеул, че има „двойствен характер“, критикувайки го за провеждането на военни учения със САЩ, докато се опитва да установи дипломатически контакти с Пхенян. Новоизбраният южнокорейски лидер Ли Дже Мюн обеща да „уважава“ политическата система на Северна Корея и да изгради „военно доверие“. Същевременно той се ангажира да продължи диалога без предварителни условия – рязък контраст с политиката на своя предшественик, известен с твърдолинейната си позиция.

Въпреки това, на 18 август Южна Корея и САЩ започнаха ежегодните си съвместни учения, целящи да ги подготвят за потенциални заплахи от Северна Корея.

Ли описа ученията като „отбранителни“ и заяви, че те „не са предназначени да засилят напрежението“.

Северна Корея, която нападна съседката си през 1950 г., предизвиквайки Корейската война, отдавна е възмутена от подобни учения между САЩ и Южна Корея, осъждайки ги като репетиции за инвазия.

Остри думи

„Последните съвместни военни учения на Южна Корея, проведени отново под прикритието на жестове на помирение, включват преразглеждане на нов оперативен план, насочен към ранното премахване на нашите ядрени и ракетни способности“, каза Ким Йо Чен в изявление, публикувано от официалната Корейска централна информационна агенция (KCNA).

Ученията разкриват и намерението на Сеул да разшири „атаките на територията на нашата република“, посочи тя.

„Това е частта, която ясно осветява двойствения характер на властите в Сеул, които носят две лица под качулката“, обясни тя, визирайки Ли и неговата администрация.

Ким Чен Ун призова по-рано тази седмица за „бързо разширяване“ на ядрените оръжия на Северна Корея, позовавайки се на продължаващите военни учения на САЩ и Южна Корея, които според него могат да „разпалят война“, според KCNA.

След провала на срещата на върха между Ким и американския президент Доналд Тръмп в Ханой през 2019 г., Северна Корея многократно заяви, че никога няма да се откаже от ядрените си оръжия, и даде ясно да се разбере, че сега счита Южна Корея, съюзник на Вашингтон в областта на сигурността, за свой „главен враг“.

Ким Йо Чен повтори тези твърдения в днешното си изявление.

Тя каза, че Сеул „не може да бъде дипломатически партньор“ на Северна Корея и че Ли „не е човек, който ще промени хода на историята“.

Военните на Южна Корея съобщиха през юни, че двете страни са спрели пропагандните излъчвания по демилитаризираната зона, а по-късно заявиха, че са наблюдавали как севернокорейците свалят високоговорителите, след като Сеул е премахнал своите.

Но Ким Йо Чен отрече Северна Корея да е премахнала устройствата.