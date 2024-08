Брюксел действа срещу Орбан: Застрашаваш Шенген с руски терористи

Еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон предупреди Унгария, че решението ѝ да облекчи визовите ограничения за руснаци и беларуси и така реално да ги пуска в Шенгенкото пространство представлява потенциална заплаха за сигурността на ЕС. Йохансон и заяви, че ще предприеме действия, ако не получи адекватен отговор на изразените опасения, предаде БТА, позовавайки се на "Ройтерс".

Миналият месец Унгария разшири имиграционната си програма за предоставяне на "национална карта", като включи в нея, наред с други, и руснаци и беларуси. Притежателите на такава карта имат право да работят в Унгария без проверка за сигурност и могат да доведат семействата си в страната: Унгария улеснява руско-беларуските терористи: Пуска ги де факто в Шенген

Действията на Унгария предизвикаха тревога в Брюксел, откъдето казаха, че Русия и нейният съюзник Беларус биха могли да се възползват от схемата, за да изпратят диверсанти и шпиони в свободната от граници Шенгенска зона в момент, когато блокът се опитва да изолира Москва заради войната в Украйна.

"Русия е заплаха за сигурността. Нуждаем се от повече, а не от по-малко бдителност. Днес в писмо искам от унгарското правителство да даде обяснение. Ако тяхната схема за лесен достъп представлява риск, ще предприемем действия", заяви еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон в публикация в социалната мрежа "X". Тя публикува писмото, което е пратила до Будапеща и буквално посочва, че схемата на Орбан изглежда като заобикаляне на ограниченията на ЕС, наложени на Русия заради войната в Украйна - специално за влизането в Шенген и изискването руски и беларуски граждани да имат визи, както и да минават през строг процес на проверка. Еврокомисарят напомня на Будапеща и, че не може упражняването на национална власт да застрашава поетите ангажименти като член на ЕС. Йохансон иска адекватни отговори от Унгария до 19 август.

Russia is a security threat. We need more, not less vigilance. Giving potential Russian spies and saboteurs easy EU access would undermine the security of us all.



Today in a letter I ask the Hungarian government to explain. If their easy access scheme is a risk, we will act. pic.twitter.com/Vy74JqNfAI