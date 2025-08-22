Има ли недостиг на лекарства и антибиотици: Отговорът от директора на Агенцията по лекарства

Няма данни за липса и недостиг на лекарствени антибиотици. Антибиотиците се изписват само с електронна рецепта. Това заяви изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов пред БНТ. Това, което има като сигнали е, че липсват е за около 2-3 лекарствени продукти на седмица. Необходимо е да бъде направено оптимизация в начина, по който се доставят лекарства, уточни Кирилов. Още: Нито една фирма не преговаря с НЗОК за безплатните лекарства за деца

50% от приема на лекарства е нерационален

Още: Удължават забраната за износ на инсулин, но не и за антибиотиците

По думите му темата за липса и недостиг на лекарства има международен характер и всяка една отделна държава има своите особености. Има и цикличност в липсата или недостиг на дадени лекарствени продукти, има и сезонност, която е свързана с различните нива на заболеваемост. Такъв е случаят с антибиотичните продукти, които обикновено в зимния период се наблюдава затруднение с тяхното намиране, коментира Богданов. По данни на Световната здравна организация (СЗО) около 50% от приема на лекарствени продукти е нерационален. Тук водеща роля имат и антибиотици, отчете той.

Още: Летните вируси: Лекар съветва да не се самолекуваме

Богдан Кирилов допълни, че е важна ролята и на лекуващия лекар, тъй като заместването на един лекарствен продукт с друг, следва да се направи консултация с медицински специалист. Особено, когато се касае за лекарства, които се използват в болница и липсва на пазара, да бъде осигуряван по алтернативен ред, посочи той.

„Както фармацията така и медицината се развиват динамично и част от групите, които се използват за лечение на пациентите отпадат и се появяване нови такива, като например при лечението на диабета и сърдечно-съдовите заболявания. Има случаи, при които се касае за отпадане на лекарствен продукт, който се е разпространявал с 28 таблетки, но впоследствие се променят на 30“, обясни Богдан Кирилов.

Още: Най-после ще има безплатни антибиотици за деца до 7 години