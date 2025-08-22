Войната в Украйна:

Има ли недостиг на лекарства и антибиотици: Отговорът от директора на Агенцията по лекарства

22 август 2025, 07:45 часа 77 прочитания 0 коментара
Има ли недостиг на лекарства и антибиотици: Отговорът от директора на Агенцията по лекарства

Няма данни за липса и недостиг на лекарствени антибиотици. Антибиотиците се изписват само с електронна рецепта. Това заяви изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов пред БНТ. Това, което има като сигнали е, че липсват е за около 2-3 лекарствени продукти на седмица. Необходимо е да бъде направено оптимизация в начина, по който се доставят лекарства, уточни Кирилов. Още: Нито една фирма не преговаря с НЗОК за безплатните лекарства за деца

50% от приема на лекарства е нерационален

Още: Удължават забраната за износ на инсулин, но не и за антибиотиците

По думите му темата за липса и недостиг на лекарства има международен характер и всяка една отделна държава има своите особености. Има и цикличност в липсата или недостиг на дадени лекарствени продукти, има и сезонност, която е свързана с различните нива на заболеваемост. Такъв е случаят с антибиотичните продукти, които обикновено в зимния период се наблюдава затруднение с тяхното намиране, коментира Богданов. По данни на Световната здравна организация (СЗО) около 50% от приема на лекарствени продукти е нерационален. Тук водеща роля имат и антибиотици, отчете той.

Още: Летните вируси: Лекар съветва да не се самолекуваме

Богдан Кирилов допълни, че е важна ролята и на лекуващия лекар, тъй като заместването на един лекарствен продукт с друг, следва да се направи консултация с медицински специалист. Особено, когато се касае за лекарства, които се използват в болница и липсва на пазара, да бъде осигуряван по алтернативен ред, посочи той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Както фармацията така и медицината се развиват динамично и част от групите, които се използват за лечение на пациентите отпадат и се появяване нови такива, като например при лечението на диабета и сърдечно-съдовите заболявания. Има случаи, при които се касае за отпадане на лекарствен продукт, който се е разпространявал с 28 таблетки, но впоследствие се променят на 30“, обясни Богдан Кирилов.

Още: Най-после ще има безплатни антибиотици за деца до 7 години

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Лекарства антибиотици Богдан Кирилов
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес