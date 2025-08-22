Ранени служители след пожар при ремонт на атакувана от Украйна рафинерия на "Лукойл" (ВИДЕО)

Голям пожар в рафинерията на "Лукойл" във Волгоградска област, Красноармейска община, е довел до раняването на цели 8 служители на предприятието. Местните руски власти обаче не обелват и дума за това - информацията изнесе руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, който се позовава на свои източници в руското министерство на извънредните ситуации.

Пожарът е косвено следствие от поредната атака с дронове, която Украйна предприе срещу рафинерията. Той е избухнал на 16 август, а украинската операция беше проведена на 13 август. Заради нея се е наложил ремонт на агрегат, който е бил ударен с дрон. При този удар са изтекли петролни продукти, на площ от 200 квадратни метра.

Три дни по-късно, когато ремонтът на агрегата е бил запонат, изтеклите петролни продукти се подпалили и предизвикали пожар. В резултат на това 8 служители на рафинерията са ранени - ASTRA твърди, че знае кои са и добавя, че всички те са приети в болница с различна степен на изгаряния.

Местните руски власти (губернатор на областта е Андрей Бочаров) не казаха нищо за атаката от 13 август чак до 19 август. Но ASTRA съобщи на 14 август, че рафинерията е спряла работа заради нанесените при атаката с дронове на 13 август щети.

