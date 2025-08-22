Живеем в безобразна държава, да не кажа свинска държава

Думите от заглавието са на водещия на сутрешния блок на bTV Златимир Йочев. Те бяха изречени заради случая, при който мъж с АТВ прегази няколко души в Слънчев бряг и прати в кома майка с дете - Още: Протест в три града заради блъснатите майка и дете с АТВ в Слънчев бряг

В два града днес по обед, в 12:00 часа, ще има протести в Бургас и Пловдив. В 14:00 часа в Бургас ще бъде гледана мярката за неотклонение на извършителя - Никола Бургазлиев. Семейството на прегазената Христина иска той да не остава под домашен арест и настоява родителите му да бъдат отстранени от системата на МВР, за да не повлияят на случая.

Братовчед на Христина със задаване глас и напиращи сълзи попита как да обясни на малкото си дете, още бебе, че трябва да вярва на институциите в България, щом "ни мачкат като мравки", а последствията липсват.

"Какви мизерници" - така пък водещият на сутрешния блок на Нова телевизия Виктор Николаев коментира видяното по снимки от екипировката на парасейлинга в Несебър, след като експерт по екстремни спортове посочи куп недостатъци. На първо място - карабинерите, които не са специално пригодени и нямат гаранция каква тежест издържа. Те струват 2 лева, а има такива по 25-30 лева, с гаранция. Вземат по 215 лева, добави Николаев.