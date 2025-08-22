Великобритания регистрира рекорден брой молби за убежище

Рекордни 111 000 молби за убежище са подадени в Обединеното кралство през годината до юни, но правителството обработва случаите по-бързо, показват нови данни на Министерството на вътрешните работи, пише БНР. Последните данни показват увеличение с 14% спрямо предходната година и надхвърлят пика от 103 000 през 2002 г. Длъжностните лица обаче обработват повече случаи, отколкото преди общите избори, което означава, че в дългосрочен план може да има по-малко хора в системата, нуждаещи се от жилищна подкрепа.

Ръст на убежищата

Тези последни данни, които обхващат първата година на лейбъристите на власт, идват в момент, когато правителството е изправено пред нарастващ натиск по отношение на имиграцията.

Броят на търсещите убежище, настанени в хотели, се е увеличил леко до 32 059 - цифра, по-висока от тази, когато лейбъристите дойдоха на власт, но доста под пика от 56 000 през септември 2023 г. при консерваторите. Лейбъристите обещаха да изчистят натрупването до 2029 г., като намалят прекосяванията на Ламанша с малки лодки и осигурят нови места за настаняване с помощта на държавата.

Министрите се надяват да прекратят използването на хотели в дългосрочен план. Това обаче зависи от това колко бързо могат да отстранят хора, които нямат основания да пребивават в Обединеното кралство.

