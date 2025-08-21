Зеленски в отговор към Тръмп: Върху Русия трябва да се окаже натиск (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди днес, че руският диктатор Владимир Путин разбира само от сила и натиск, предаде Укринформ. "Трябва да бъде сложен край на тази война. Трябва да бъде оказан натиск върху Русия, за да прекрати войната", призова Зеленски в своето вечерно видеообръщение. Той се аргументира, че "руският диктатор" Путин "разбира само от сила и натиск".

От любовта до омразата има една крачка: Заплаши ли Тръмп Путин като отхвърлен любовник?

Отговор към Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е напълно прав, като казва, че Украйна не може да се защитава единствено чрез отбрана, заяви още Зеленски. Той призова украинските въоръжени сили да преминат в настъпление, за да окажат "натиск върху Русия".

Тръмп с намек към Украйна: Нападението е най-добрата защита, предстоят интересни времена

„Междувременно ние не забавяме темпото в дипломацията, във всичките си контакти с партньорите, за да се водят преговори – такива преговори, които наистина могат да доближат мира“, добави още Зеленски.

Тръмп дава назад: Отстъпва от преговорите между Зеленски и Путин