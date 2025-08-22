Подходът на Тръмп към гаранциите за сигурност застрашава Украйна

Срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с европейските му колеги и с украинския лидер изглежда доведе до консенсус по редица ключови въпроси за мирното уреждане на военния конфликт, най-важният от които е форматът на ефективни гаранции за сигурност за Украйна, пише Responsible Statecraft. Тръмп намекна, че руският диктатор Владимир Путин е съгласен с гаранции за Киев, подобни на Член 5, което получи похвала от украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери, които го придружаваха.

Само по себе си това предложение не е ново. То е препратка към мирните преговори в Истанбул през 2022 г., където Украйна трябваше да получи гаранции от коалиция от държави-гаранти, подобни на принципите за колективна отбрана на НАТО. Самата Русия трябваше да бъде част от тази коалиция и на по-късен етап от преговорите Москва въведе клауза, изискваща единодушие на всички подписали държави, за да влезе в сила клаузата за колективна отбрана. С други думи - тотален капан, защото ако Путин нападне Украйна и Русия наложи вето за влизане в сила на клаузата, тя няма да се задейства и Украйна ще остане изправена сама пред армията на руския диктатор.

Украинските преговарящи отхвърлиха промяната с мотива, че тя представлява вето от Москва върху способността на Запада да защитава Украйна в случай на руска инвазия. Но има и други опасения относно гаранциите, подобни на Член 5, които са по-малко очевидни, но биха могли да провалят текущата мирна инициатива на Белия дом, ако не бъдат разгледани директно. Още: Европа зове Тръмп: Прати изтребители близо до България, за да защитиш Украйна

Дяволът е в детайлите

Макар Москва да изглежда съгласна с основното условие Киев да излезе от тази война с някакъв работещ възпиращ механизъм срещу бъдеща агресия, дяволът се крие в детайлите по отношение на формата на това възпиране.

През последните три години Москва последователно отхвърляше всякакви гаранции за сигурност, които биха дали зелена светлина за постоянното разполагане на войски на НАТО или западни войски в Украйна. През това време Кремъл показа известна гъвкавост по други въпроси, включително замразяване на границите в югоизточната част на страната и членството на Украйна в ЕС. Но няма признаци, че Москва се е отдръпнала от червените си линии по отношение на разполагане на западни войски в Украйна. Кремъл потвърди тази позиция по време на срещата, след телефонния разговор между Тръмп и Путин.

"Потвърждаваме многократно заявената си позиция за категоричното ни отхвърляне на всякакви сценарии, които предвиждат появата на военен контингент в Украйна с участието на страни от НАТО, което е изпълнено с неконтролирана ескалация на конфликта с непредсказуеми последици", се казва в изявление на руското външно министерство. Още: "Само западни войници с далекобойни оръжия могат да възпрат Путин": Какви гаранции за сигурност са нужни на Украйна?

Но дори и тук има нюанси, които американските и руските преговарящи ще трябва да вземат предвид. Русия категорично отхвърля превантивното разполагане на западни войски в Украйна след постигане на мирно споразумение, но това не е същото като разполагането на европейски войски в отговор на руско нашествие.

Във всеки случай ще е необходимо предварително да се договори каква функция ще изпълняват тези европейски войски (тъй като президентът Тръмп категорично изключи изпращането на американски контингент). Ще стоят ли рамо до рамо с украинските войски по линията на съприкосновение или ролята им ще се ограничи до логистика, подкрепа и осигуряване на тилови позиции?

Европейските лидери трябва да изяснят тези точки не само за да дадат на Киев ясна представа какво е готов и какво не е готов да направи Западът, но и в името на европейската общественост, която има право да знае дали правителствата им ще се запишат за война с Русия заради Украйна, ако военните действия се възобновят.

Що се отнася до превантивното разполагане, все още не е ясно дали Кремъл би бил готов да демонстрира гъвкавост и да се съгласи на някакъв скромен европейски контингент, чиято роля би била строго ограничена до обучение и поддръжка. Дори в този малко вероятен сценарий Кремъл би изисквал строги механизми за проверка и твърди гаранции, че подобни сили няма постепенно да се разраснат и да поемат преки военни функции. Още: "Олекотена версия на НАТО": Европа с план за гаранции за Украйна, лоша новина за участието на САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Възможен ли е Член 5?

На практика гаранциите от типа на Член 5 биха могли да наподобяват настоящите ангажименти на Запада към Украйна, но с допълнителни опции – включително зони, забранени за полети, и въздушна подкрепа. Ако Москва постигне изпълнение на исканията си по други аспекти на споразумението – по-специално премахването на санкциите, забраната за членство на Украйна в НАТО, съчетано с документирани гаранции, че Алиансът няма да се разширява на изток, и приемливо решение на териториалните въпроси – тя може да види причина да приеме стратегическата неяснота от типа на Тайван, която позволява разполагането на европейски сили в отговор на бъдещо нашествие, но не ангажира никоя западна държава да се бори за Украйна.

Русия има ясно очертани червени линии по тези въпроси и е изключително важно те да бъдат точно определени на този много напреднал етап от преговорите. За разлика от Истанбул 2022, Украйна разполага с група гаранти, готови да предоставят значителни гаранции за сигурност. Възможностите за мирно споразумение обаче не са неограничени и ако настоящите преговори се провалят, може да няма друга такава възможност за разрешаване на войната в краткосрочен или средносрочен план, пише Responsible Statecraft.

Проблемите със сигурността са твърде важни както за Москва, така и за Киев. Те трябва да бъдат обсъждани с ясен език и координация, за да не се превърнат в дипломатическа отрова, която може да обезсмисли осезаемия напредък, постигнат в Аляска и във Вашингтон. Още: Джей Ди Ванс каза кой да поеме гаранциите за сигурност на Украйна

Автори: Марк Епископос и Анатол Ливен

Превод: Ганчо Каменарски