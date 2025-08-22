Украинските дронове работят: Пак пожар в ключова станция на петролопровода "Дружба" (ВИДЕО)

Нов пожар избухна в помпената станция "Унеча" в Брянска област. Тя е част от петролопровода "Дружба", през който текат доставки на руски суров нефт за Европа. Петролопроводът има две разклонения, като по южното тече руско "черно злато" за Унгария и Словакия, а по северното - за Германия. "Унеча" е едно от звената, които се намират в "южния коридор".

Още: След унгарски словоизлияния по Украйна: Руският петрол пак потече към Унгария и Словакия

Новината за пожара съобщи командващият украинския род войски за дронове във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Роберт Бровди, с позивна "Мадяр". Той информира за случилото се в канала си в Телеграм.

"Помпената станция "Унеча" се е скрила (зад кълба дим). Дайте ни 48 часа да я поправим. Пътеществията на птиците ни към работещите руски петролни рафинерии продължават" - многозначителното съобщение на Бровди.

На 13 август "Унеча" беше ударена отново. Това доведе до спиране на подаването на руски петрол за Унгария и Словакия за няколко дни. Съответно, Унгария заплаши Украйна, че ще спре подаването на ток за страната, което обаче не трогна Киев - Още: Унгария обвини Украйна за спрения руския петрол, Киев: Оплачете се на приятелите си в Москва

Междувременно тази нощ е малко по-спокойна за Украйна що се отнася до атаките на руските дронове. Серия от взривове обаче има във втория по големина украински град Харков. За момента няма официална информация дали това е само ПВО или има щети и поражения, едва ли ще се размине без второто.