Войната в Украйна:

Ким Чен Ун награди войници, сражавали се във войната в Урайна (СНИМКИ)

22 август 2025, 06:12 часа 351 прочитания 0 коментара
Ким Чен Ун награди войници, сражавали се във войната в Урайна (СНИМКИ)

Севернокорейският ръководител Ким Чен Ун награди войници, сражавали се на страната на Русия във войната ѝ срещу Украйна, съобщи  държавната новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс. На церемонията Ким похвали "силата на героичната" армия на Северна Корея. "Освобождението на Курска област доказа бойния дух на героите", добави той.

ОЩЕ: Ким Чен Ун похвали "героичните" войски, участвали във войната срещу Украйна

Ким положи цвете на мемориална стена за севернокорейските войници, убити в чужбина.

За завърналите се от Русия военни бе организиран концерт. Даден бе и банкет, на който присъстваха роднини на убити войници, съобщи още КЦТА.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Това беше поредното отдаване на публична почит към севернокорейските военни, сражавали се в Русия.

ОЩЕ: "Приятелство, което става все по-здраво": Ким Чен Ун приветства съюза с Русия

Вчера КЦТА съобщи, че Ким се е срещнал с офицери, участвали в задграничната операция, и е отдал почит на убитите войници.

Северна Корея е изпратила на помощ на Русия 15 000 военнослужещи, около 600 от които са били убити в бой, казаха през април южнокорейски депутати, като се позоваха на разузнавателната агенция на страната.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Северна Корея Ким Чен Ун войници война Украйна информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес