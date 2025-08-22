Ким Чен Ун награди войници, сражавали се във войната в Урайна (СНИМКИ)

Севернокорейският ръководител Ким Чен Ун награди войници, сражавали се на страната на Русия във войната ѝ срещу Украйна, съобщи държавната новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс. На церемонията Ким похвали "силата на героичната" армия на Северна Корея. "Освобождението на Курска област доказа бойния дух на героите", добави той.

ОЩЕ: Ким Чен Ун похвали "героичните" войски, участвали във войната срещу Украйна

🚨⚡️Kim Jong Un honors senior commanders of a Korean People’s Army unit that fought in Russia’s Kursk region, saying this victory strengthened the army’s reputation as the strongest in the world. pic.twitter.com/KaEv1I48wM — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 21, 2025

Ким положи цвете на мемориална стена за севернокорейските войници, убити в чужбина.

За завърналите се от Русия военни бе организиран концерт. Даден бе и банкет, на който присъстваха роднини на убити войници, съобщи още КЦТА.

Това беше поредното отдаване на публична почит към севернокорейските военни, сражавали се в Русия.

ОЩЕ: "Приятелство, което става все по-здраво": Ким Чен Ун приветства съюза с Русия

Вчера КЦТА съобщи, че Ким се е срещнал с офицери, участвали в задграничната операция, и е отдал почит на убитите войници.

Северна Корея е изпратила на помощ на Русия 15 000 военнослужещи, около 600 от които са били убити в бой, казаха през април южнокорейски депутати, като се позоваха на разузнавателната агенция на страната.