Протест в три града заради блъснатите майка и дете с АТВ в Слънчев бряг

Жителите на София, Пловдив и Бургас ще излязат на протест от 12 часа пред съдебните палати в градовете. Гражданите искат справедливост заради ударените от АТВ майка и дете в Слънчев бряг. Припомняме, че тийнейджър с АТВ помете три деца и трима възрастни на тротоар в курорта, след което се заби във фасадата на хотел. Всички бяха настанени в болницата в Бургас.

ОЩЕ: Майката, пометена от АТВ в Слънчев бряг, е в клинична смърт. Синът ѝ още се бори за живота си

На 34-годишната жена бяха направени няколко операции, но състоянието ѝ не се подобри. Вчера стана ясно, че тя е изпаднала в клинична смърт. Мозъкът ѝ е отказал да функционира, а сърцето ѝ се поддържа изкуствено. 4-годишният ѝ син също е с опасност за живота.

НСлС поема случая

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разпореди делото за тежкото произшествие с АТВ да се разследва от НСлС. Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото. Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора.

ОЩЕ: Националната следствена служба поема случая с АТВ-то в Слънчев бряг

Обвиняем по досъдебното производство е Никола Бургазлиев. Той бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие.

На 18 август прокуратурата внесе протест срещу определението на съда, с което на обвиняемия бе взета мярка за неотклонение "домашен арест". В протеста са изложени мотиви за това, че мярката следва да бъде изменена в най-тежката - "задържане по стража". Заседанието на Окръжния съд в Бургас е насрочено за разглеждане днес (22 август). ОЩЕ: Домашен арест за 18-годишния, прегазил 6 души с АТВ в Слънчев бряг