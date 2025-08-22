Поредна вечер на протести в цяла Сърбия (ВИДЕА)

Протестите в Сърбия не спират, като в четвъртък вечерта се проведоха в няколко града в страната - Белград, Чачак, Крушевац, Сомбор и Пожаревац, предадоха местните медии.

В Белград, по покана на Гражданското събрание на Конярник, се е провел митинг в подкрепа на телевизия N1 пред помещенията ѝ в Нови Белград, поради натиск и промени на ръководни позиции в компании, работещи в рамките на „United Group“, сред които е и „United Media“, от която N1 е част.

As Serbia enters its tenth month of relentless anti-government protests, a darker force has emerged—not from demonstrators, but from the state itself. Reports of police brutality are mounting, with shocking allegations of beatings and threats against student activists and… pic.twitter.com/DOcV5uRIkf — TVP World (@TVPWorld_com) August 21, 2025

В Крушевац, както съобщава Радио-телевизия на Сърбия, се проведе митинг на площад „Младите“ в знак на солидарност със студентката от Факултета по политически науки Николина Синджелич, след твърдения, че е била физически нападната и заплашена с изнасилване по време на задържането й в Белград. След като изпратиха съобщения срещу насилието до властите, жителите на Крушевац се отправиха на протестно шествие, която завърши пред градската администрация.

В Чачак, както съобщава N1, пред сградата на Сръбската прогресивна партия (СПР) на градската крайбрежна алея се проведе митинг в подкрепа на треньора Марко Джусич, който обяви в социалните мрежи, че след „осем години успешна работа трябва да напусне фитнес залата и зала „Борац“, след като е отказал покана да бъде пред сградата на Сръбската прогресивна партия (СПР). Той заяви, че е отказал поканата да бъде пред сградата на СПР в момента, в който е имало сблъсъци между привърженици на СПР и демонстранти, „защото не е искал да дойде и да бие гражданите“. Кордон от полицаи в екипировка за борба с безредиците охранява партийните помещения на управляващата партия.

Sramota me je zbog onoga što se dešava. Paljenje i tuča nisu protest. Ovo ne predstavlja mene, i ne predstavlja moju zemlju.#Srbija #Beograd #Serbia #Serbian #protests pic.twitter.com/J5Td1AyJUj — Uros Zoran Zivkovic (@ZoranUrosZ1) August 22, 2025

Протестни „акции за почистване“ бяха организирани в Сомбор и Пожаревац, след като вчера на тези места се проведоха протести срещу блокадите, за които бяха призовани и присъстваха поддръжници на властта.