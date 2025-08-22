Войната в Украйна:

Поредна вечер на протести в цяла Сърбия (ВИДЕА)

22 август 2025, 06:36 часа 298 прочитания 0 коментара
Протестите в Сърбия не спират, като в четвъртък вечерта се проведоха в няколко града в страната - Белград, Чачак, Крушевац, Сомбор и Пожаревац, предадоха местните медии. 

ОЩЕ: Вместо блокада: Мирен протест в Нови Сад, искат свобода за арестуваните протестиращи

В Белград, по покана на Гражданското събрание на Конярник, се е провел митинг в подкрепа на телевизия N1 пред помещенията ѝ в Нови Белград, поради натиск и промени на ръководни позиции в компании, работещи в рамките на „United Group“, сред които е и „United Media“, от която N1 е част.

В Крушевац, както съобщава Радио-телевизия на Сърбия, се проведе митинг на площад „Младите“ в знак на солидарност със студентката от Факултета по политически науки Николина Синджелич, след твърдения, че е била физически нападната и заплашена с изнасилване по време на задържането й в Белград. След като изпратиха съобщения срещу насилието до властите, жителите на Крушевац се отправиха на протестно шествие, която завърши пред градската администрация. 

ОЩЕ: Сърбия изглежда отива на гражданска война, в България темата все едно я няма

В Чачак, както съобщава N1, пред сградата на Сръбската прогресивна партия (СПР) на градската крайбрежна алея се проведе митинг в подкрепа на треньора Марко Джусич, който обяви в социалните мрежи, че след „осем години успешна работа трябва да напусне фитнес залата и зала „Борац“, след като е отказал покана да бъде пред сградата на Сръбската прогресивна партия (СПР). Той заяви, че е отказал поканата да бъде пред сградата на СПР в момента, в който е имало сблъсъци между привърженици на СПР и демонстранти, „защото не е искал да дойде и да бие гражданите“. Кордон от полицаи в екипировка за борба с безредиците охранява партийните помещения на управляващата партия. 

Протестни „акции за почистване“ бяха организирани в Сомбор и Пожаревац, след като вчера на тези места се проведоха протести срещу блокадите, за които бяха призовани и присъстваха поддръжници на властта.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Сърбия протести информация 2025
