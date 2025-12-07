Спорт:

Да подслушваме Кремъл? Плащат ни за това

07 декември 2025, 11:39 часа 380 прочитания 0 коментара
Да подслушваме Кремъл? Плащат ни за това

Думите от заглавието са на генерал Кирило Буданов, ръководителя на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). Той отговори на журналистически въпрос:

Казаното от Буданов налива вода в мелницата на спекулиращите, че точно Киев публикува информация как представителят на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф е договарял план за мир в Украйна зад кулисите с ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, основно дипломатическо оръжие от икономически характер на руския диктатор Владимир Путин. Според тази версия, така Украйна е искала да покаже колко несъстоятелен е Уиткоф предвид силно изгодните за Кремъл позиции в първоначалния план от 28 точки.

Още: Променяме отбранителния план на Украйна: Зеленски след срещи с Буданов и Шмигал (СНИМКИ)

Ивайло Ачев
