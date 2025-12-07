Да подслушваме Кремъл? Плащат ни за това

Думите от заглавието са на генерал Кирило Буданов, ръководителя на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). Той отговори на журналистически въпрос:
🚫KREMLIN UNDER UKRAINIAN SURVEILLANCE!— NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025
Kyrylo Budanov, head of Ukrainian intelligence, said his agency is capable of intercepting communications of high-ranking Moscow officials.
⏯️ In late November, Bloomberg published a transcript of leaked calls between Ushakov, Witkoff and… pic.twitter.com/v04bm27BVO
Казаното от Буданов налива вода в мелницата на спекулиращите, че точно Киев публикува информация как представителят на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф е договарял план за мир в Украйна зад кулисите с ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, основно дипломатическо оръжие от икономически характер на руския диктатор Владимир Путин. Според тази версия, така Украйна е искала да покаже колко несъстоятелен е Уиткоф предвид силно изгодните за Кремъл позиции в първоначалния план от 28 точки.
