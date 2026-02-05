Пожар евакуира сградата на известни руски медии в Москва (ВИДЕО)

Черен облак дим се издигна в следобедните часове на 5 февруари от сградата на улица „Партийна“ в Москва, в която се намират офисите на руския вестник „Известия“ - една от най-старите медии в страната. Там се помещават и още медийни остриета на кремълската пропаганда като "Рен ТВ", "Канал 5", "Царград" и "Регнум". Видео от мястото публикува прокремълския Telegram канал SHOT, чийто основател е под санкции на ЕС.

Още: "Модерна" Русия: Висиш часове на лифта при зверски студ, -10 градуса във влак за Москва (ВИДЕО)

A fire broke out at a business center in Moscow that houses several Russian media outlets, including Izvestia, Ren TV, Channel 5, Tsargrad, and Regnum. Employees were urgently evacuated from the building as the fire spread, according to preliminary info. #Russia pic.twitter.com/rnMeXPHUqk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 5, 2026

Пожар с повишена степен на сложност

Службите за спешна помощ са класифицирали пожара като такъв с повишена степен на сложност, което е наложило разполагането на допълнителни екипи от московския клон на Министерството на извънредните ситуации.

До момента няма информация за ранени или жертви. Според предварителна информация служителите в сградата са били спешно евакуирани.

Още: Брюксел е безпомощен да се справи с руските медии

Пожар унищожи цистерни за гориво в Тамбовска област

Отделно от това пожар на железопътна гара в региона на Тамбов е бил потушен в рамките на 24 часа, съобщи Telegram каналът "112".

Пожарът напълно е унищожил пет вагон-цистерни за гориво. Той е бил причинен от дерайлирал товарен влак. Няма жертви или ранени. Започнало е наказателно разследване.

Още: Студ сковава Москва: Температури под минус 20 градуса

Газова станция за зареждане с гориво пък е експлодирала в руския регион Тюмен, твърдят местни медии.

A gas fueling station exploded in Russia’s Tyumen region, according to local Russian media. #Russia pic.twitter.com/8PKEzomWNa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 5, 2026