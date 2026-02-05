"Мислехме, че украинците ще изпитат трудности да удържат руснаците. Обаче подценихме колко зле ще се представи руската армия на бойното поле". Това признание, което показва в какъв капан се забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г., направи бившият ръководител на британската служба за външнополитическо разузнаване (MI6) Ричард Мур по време на форум в Harvard Kennedy School. Думите му са подкрепени и от независими данни за бруталните руски загуби на фона на бавния 4-годишен напредък: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.

"В Зеленски видяхме различен лидер"

Мур призна и какви са били оценките за способностите на украинския президент. "В Зеленски видяхме различен вид лидер – човек, който се оказа невероятно смел, остана и поведе народа си в съпротива срещу руските нашественици", каза той.

💥 Former MI6 chief:



“We thought the Ukrainians would struggle to hold off the Russians. However, we underestimated how bad the Russian army would perform on the battlefield.”

Richard Moore also remarked:



“In Zelensky, we saw a different kind of leader — a person who turned out… pic.twitter.com/SHYYsXoX1X — NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2026

Още: Зеленски отговори на новото руско условие за мир (ВИДЕО)

Бившият депутат от Държавната дума на Русия (руския парламент) Александър Невзоров също признава - никой освен Володимир Зеленски няма реален опит в борбата с Русия.

Украинският президент има хиляди недостатъци, но опитът му ги надвишава - всички западни лидери са прекрасни хора, но блестят само в разговорните жанрове. Сега е нужен истински гладиатор, който може да разкъса враговете си и не се страхува от „ескалация и кръв“, коментира беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Още: Ако Путин нападне Литва: Колко време ще продължи войната?