"Мислехме, че украинците ще изпитат трудности да удържат руснаците. Обаче подценихме колко зле ще се представи руската армия на бойното поле". Това признание, което показва в какъв капан се забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г., направи бившият ръководител на британската служба за външнополитическо разузнаване (MI6) Ричард Мур по време на форум в Harvard Kennedy School. Думите му са подкрепени и от независими данни за бруталните руски загуби на фона на бавния 4-годишен напредък: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.
"В Зеленски видяхме различен лидер"
Мур призна и какви са били оценките за способностите на украинския президент. "В Зеленски видяхме различен вид лидер – човек, който се оказа невероятно смел, остана и поведе народа си в съпротива срещу руските нашественици", каза той.
💥 Former MI6 chief:— NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2026
“We thought the Ukrainians would struggle to hold off the Russians. However, we underestimated how bad the Russian army would perform on the battlefield.”
Richard Moore also remarked:
“In Zelensky, we saw a different kind of leader — a person who turned out… pic.twitter.com/SHYYsXoX1X
Още: Зеленски отговори на новото руско условие за мир (ВИДЕО)
Бившият депутат от Държавната дума на Русия (руския парламент) Александър Невзоров също признава - никой освен Володимир Зеленски няма реален опит в борбата с Русия.
Украинският президент има хиляди недостатъци, но опитът му ги надвишава - всички западни лидери са прекрасни хора, но блестят само в разговорните жанрове. Сега е нужен истински гладиатор, който може да разкъса враговете си и не се страхува от „ескалация и кръв“, коментира беларуската опозиционна телевизия NEXTA.
Още: Ако Путин нападне Литва: Колко време ще продължи войната?